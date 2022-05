Domenica 29 maggio Cantine Aperte e Leverano in Fiore

LEVERANO (Lecce) – Torna dopo ben quattro anni l’appuntamento “storico” dei Cicloamici con le Cantine Aperte del Movimento del Turismo del Vino di Puglia, da visitare naturalmente… in bicicletta. E visto che torna anche, dopo la pausa causata dalla pandemia, “Leverano in Fiore”, perché non abbinare i due eventi?

L’allegra brigata ciclomunita punterà perciò, seguendo strade secondarie a scarso traffico,

direttamente su Copertino per scoprire i prodotti della Cantina Sociale “Cupertinum”, costituita da 300 soci che producono una dozzina di etichette con i vitigni tradizionali

salentini: Negroamaro, Malvasia Nera, Primitivo, ecc.

Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei

territori del vino italiano, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune.

Oltre alla possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli direttamente in azienda, è possibileentrare nelle cantine per scoprirne segreti e processi di produzione.

Ci sposteremo poi nella vicinissima Leverano, dove andremo alla scoperta degli addobbi floreali più originali e delle bellezze della cittadina, una vera e propria festa del Fiore, della

natura, del colore e dell’arte.

Ci fermeremo poi al fresco per il pranzo al sacco (che sarà possibile acquistare in loco) edeventuale dessert per poi riprendere tranquillamente la via del ritorno.

Ritrovo: ore 8.15 Lecce Porta San Biagio

Partenza: ore 8.30

Rientro: ore 16.00 circa

Percorso: A/R km 42

Difficoltà: media, l’itinerario si svolge prevalentemente su strade asfaltate a scarso traffico

automobilistico.

Bici consigliate: qualsiasi tipo purchè efficienti.

Dotazioni obbligatorie: accessori antiforatura, camere d’aria di ricambio, pompa ed eventuale chiave di smontaggio dell’asse ruota, pranzo al sacco, acqua (molta…)

Quota di partecipazione: 5€ per i non soci come contributo spese assicurazione RC e infortuni giornaliera

Link Sponsorizzato