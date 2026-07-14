Dal 15 al 25 luglio nuovi appuntamenti di Nel frattempo – Conversazioni sul futuro

LECCE – Libri, diritti, sicurezza democratica, comunità culturali, viaggi e trasformazioni sociali saranno al centro dei prossimi appuntamenti di Nel Frattempo – Conversazioni sul futuro, in programma a Lecce dal 15 al 25 luglio. Tra le persone ospiti, Pegah Moshir Pour, Enrico Galiano, Carlo Bonini e Franco Gabrielli, Michela Zin e Paola Schiffo di pordenonelegge, Ugo Barbàra e Peppe Leccese. Organizzato e promosso dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con la direzione di Gabriella Morelli, il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e in sinergia con Coolclub e numerosi partner pubblici e privati, il festival diffuso propone un calendario di presentazioni, talk, spettacoli ed eventi speciali che anticipa la tredicesima edizione di Conversazioni sul futuro, fissata dal 14 al 18 ottobre nel capoluogo salentino.

Cosa significa nascere da una parte o dall’altra del Mediterraneo? Mercoledì 15 luglio alle 19:30 (ingresso libero), alle Officine Culturali Ergot di Lecce, lo scrittore Peppe Leccese presenterà Terra Terra, pubblicato da Bertoni Editore. Nell’estate del 1992, Biagio e Tommaso partono in autostop dalla Puglia, dove si sono appena conosciuti, con l’idea di attraversare il Mediterraneo via terra. Vogliono percorrere la costa nord, valicare lo Stretto di Gibilterra, raggiungere i monti del Rif e i villaggi dei berberi coltivatori di kif, prima di chiudere il cerchio dalla Sicilia. Li accomuna un desiderio: essere “spaesati per sempre, una volta per tutte”. Sullo sfondo, un mondo in trasformazione: la repressione nei Paesi Baschi, la fine dell’Apartheid in Sud Africa, l’Algeria che precipita nella guerra civile, l’Italia ferita dalle stragi del 1992. “Terra Terra” è un romanzo sul viaggio, sull’amicizia, sulla fragilità maschile, sul privilegio e sulla geografia invisibile dei diritti. Una storia che attraversa il Mediterraneo e pone domande ancora urgenti: perché un passaporto apre tutte le frontiere mentre un altro le chiude? Cosa decide il caso della nascita? Che cosa resta, quando ci si scopre stranieri nel mondo?

Come si costruisce un festival capace di durare nel tempo? Venerdì 17 luglio, dalle 17:00 alle 19:30 (ingresso libero), il Museo Castromediano di Lecce ospiterà Il futuro si legge. Libri, festival e comunità culturali, incontro realizzato in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Lecce. Al centro del confronto ci sarà l’esperienza di pordenonelegge – Festa del libro e della libertà, raccontata da Michela Zin, direttrice della Fondazione Pordenonelegge.it, e Paola Schiffo, referente della segreteria. Parteciperanno inoltre Natalino Manno, prefetto di Lecce e già prefetto di Pordenone, Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, vicesindaco di Lecce, Salvatore Rizzello, prorettore vicario dell’Università del Salento, e Luigi De Luca, direttore del Polo BiblioMuseale di Lecce, insieme a rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, dell’università, delle biblioteche e dei festival del territorio. L’appuntamento approfondirà il ruolo delle manifestazioni culturali come spazi di relazione, formazione e sviluppo territoriale. In chiusura è previsto un aperitivo con Cantine Paololeo e Candido Vini.

Si può provare a fuggire da sé stessi, ma non sempre si riesce a ingannare il proprio cuore. Lunedì 20 luglio alle 20:30 (ingresso libero), nel Cortile della Libreria Liberrima di Lecce, lo scrittore e insegnante Enrico Galiano sarà protagonista della serata con Il cuore non va a dormire, il suo nuovo romanzo pubblicato da Einaudi. Al centro della storia ci sono Sasha e Alessandra, due donne lontane per età ed esperienze, ma accomunate da una crepa improvvisa nelle loro vite. La prima ha sedici anni, un’anima inquieta e un segreto che non sa raccontare; la seconda conduce un’esistenza apparentemente stabile, finché il murale di un artista misterioso non risveglia una parte di sé che credeva sepolta. Un libro sul corpo e sulla memoria, sull’amore e sulla paura, sulle verità che riconosciamo prima ancora di riuscire a nominarle.

L’Avana del 1957, il tramonto di Batista e una famiglia disposta a tutto pur di conservare il proprio potere. Martedì 21 luglio alle 19:00 (ingresso libero), sulla terrazza di Tagliatelle – Stazione Ninfeo di Lecce, spazio allo scrittore e giornalista Ugo Barbàra con La mala notte, il suo nuovo romanzo pubblicato da Rizzoli. Mentre dalla Sierra Maestra si alza il fumo della rivoluzione castrista, la famiglia Montalto-Scudera prova a difendere un impero costruito tra Sicilia, New York e Cuba. Gaetano Scudera domina alberghi e casinò grazie alle alleanze con la mafia americana e con il regime, ma il pericolo più grande si nasconde tra le mura di casa. Una storia di ambizione, violenza, segreti, cadute e redenzione. A seguire, alle 20:30 (ingresso con contributo di 3 euro riservato alle socie e ai soci di TDF Mediterranea), Michele Cortese canterà e racconterà Lucio Battisti. Il concerto attraverserà le sue canzoni tra ricordi, emozioni e storie che continuano a parlare al presente.

La sicurezza può proteggere senza ridurre libertà e diritti? Mercoledì 22 luglio alle 21:00 (ingresso libero), nel Chiostro del Convitto Palmieri di Lecce, Carlo Bonini e Franco Gabrielli illustreranno Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica, pubblicato da Feltrinelli. Attraversando temi come migrazioni, città, ordine pubblico, carcere, uso della forza e cybersicurezza, il volume mette in discussione una narrazione fondata sulla paura e sulla costruzione del nemico. Bonini e Gabrielli propongono un modello alternativo, capace di tenere insieme protezione e libertà, legalità e coesione sociale, trasparenza, prevenzione e responsabilità pubblica. L’incontro è realizzato in collaborazione con Accademia della Carità, Polo BiblioMuseale di Lecce, Biblioteca Bernardini e Libreria Liberrima.

Un Iran lontano dagli stereotipi, raccontato attraverso le vite e le scelte di tre donne. Sabato 25 luglio alle 20:00 (ingresso libero) nell’Ortale dei Cantieri Teatrali Koreja di Lecce nell’ambito del festival internazionale Teatro dei Luoghi, la scrittrice iraniana, ingegnera e attivista per i diritti umani e digitali Pegah Moshir Pour presenterà La casa dimentica (Garzanti). L’autrice propone una versione diversa del suo paese, mostrandone la cultura ricchissima e i paesaggi suggestivi. Sono tre le donne protagoniste di questo racconto, tutte con storie individuali e passati diversi: i personaggi del romanzo sono individui pienamente inseriti nella loro società, non solo vittime di una guerra più grande di loro…perché la vera ricchezza di un paese sono le persone che lottano per il futuro. In dialogo con lei ci saranno Gabriella Morelli, direttrice di Conversazioni sul futuro, Katia Lotteria, presidente Casa delle donne di Lecce, e l’attivista Alessandra Caiulo.

Ingresso libero