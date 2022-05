Festa dell’Europa: ad Andrano il dibattito “Giovani, PNRR e la Next Generation UE”

“Giovani, PNRR e la Next Generation UE”, questo il titolo del dibattito organizzato dal Comune di Andrano con la collaborazione con l’Associazione “Next Eu” in occasione della Festa dell’Europa.

Durante l’incontro verranno approfonditi alcuni aspetti del PNRR in relazione alle opportunità per le nuove generazioni che saranno protagoniste di questa fase delicata della nostra storia.

I giovani saranno chiamati a ricostruire il tessuto delle relazioni umane e sociali del nostro territorio dopo la crisi pandemica e nella complessa vicende del conflitto russo-ucraino che ha riportato la guerra nel continente europeo.

In particolare Marco Sponziello, docente di Geografia Economica presso l’Università del Salento e Presidente di “Next Eu” svolgerà una relazione sul PNRR nelle sue finalità e nel percorso attuativo; Daniela Talà, esperta di Politiche del Lavoro di ANPAL, illustrerà la connessione tra la rete degli ITS della Regione Puglia e le opportunità di lavoro per i giovani.

Modererà l’incontro Andrea Salvati, Amministratore Delegato di AFORISMA Business School of Management.

“L’attenzione al rapporto tra i giovani e il mondo del lavoro “afferma Salvatore Musarò, Sindaco di Andrano” costituisce una delle priorità dell’azione amministrativa degli Enti Locali. Essi, infatti, devono mettere in campo un’azione progettuale capace di creare nuove opportunità di sviluppo e di crescita con ricadute occupazionali. Il PNRR costituisce un’occasione importante in tal senso ed è necessario stimolare la riflessione su questi temi soprattutto in questo giorno in cui festeggiamo il processo di integrazione europea che ci consentirà di progredire nella libertà e nella solidarietà in una nuova dimensione politica e istituzionale.”

L’incontro sarà trasmesso online sui Canali Social del Comune di Andrano e di Radiodelcapowebtv.it