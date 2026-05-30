Aperitivo in vinile per la rassegna Pura Vida al Don Pedro Mare di San Pietro in Bevagna.

“Pura Vida”

è un inno alla semplicità alla serenità e alla celebrazione della natura e della macchia mediterranea in cui è immerso il Don Pedro Mare. Oltre ai piatti proposti dallo chef Stefano Seviroli, spiaggia di sabbia bianchissima e uno specchio d’acqua da sogno. Un invito a godersi la vita con leggerezza. Questa è la

filosofia dei tramonti del Don Pedro. Un rito accompagnato dal suono dei vinili di Globe@t, dj di profonda cultura musicale che vi condurrà in un magnifico viaggio sonoro. Un’atmosfera rilassata e ispirata vi aspetta domenica 31 maggio a partire dalle 17. Ingresso gratuito