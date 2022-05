La sicurezza ci sta a cuore 2022

SOLETO – Torna per la quinta edizione “La sicurezza ci sta a cuore”, il progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale rivolto alle scuole, promosso dall’Amministrazione Comunale di Soleto con ACI Lecce ed organizzato dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino”.

“È importante che l’educazione stradale si insegni a scuola, fin dai primi anni – afferma l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo- La straordinaria sinergia tra Aci, scuola e istituzioni dev’essere sostenuta. ‘La sicurezza ci sta a cuore’ è un progetto dev’essere esportato e replicato a livello regionale. La Puglia sostiene queste iniziative e si impegna a sensibilizzare tutti sui temi della sicurezza stradale”. “La frequenza di incidenti mortali sulla strada è inquietante: anche in questi giorni abbiamo dovuto fare i conti con nuovi morti – spiega Graziano Vantaggiato, sindaco di Soleto – Con la nostra amministrazione ogni anno ci impegnano in progetti che migliorino la consapevolezza nelle nuove generazioni: la guida sicura salva la vita”.

La manifestazione di anno in anno mantiene inalterata la sua finalità intrinseca, ovvero diffondere la conoscenza delle norme e sviluppare, negli studenti, comportamenti responsabili improntati alla tutela della propria e altrui sicurezza.

Muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rappresentano gli obiettivi generali della cornice di riferimento dal quale è scaturito il progetto che prevede percorsi di educazione alla sicurezza stradale, valorizzata nelle sue potenzialità educative e formative, per lo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini del giovane utente della strada e futuro automobilista.

Corsi ed iniziative riservate ai giovani studenti, con la finalità di aiutare i nostri giovani futuri guidatori ad imparare a riconoscere e prevenire, le situazioni di rischio e di pericolo sensibilizzandoli, al rispetto delle norme del Codice della Strada per una civile convivenza.

Per questa nuova edizione sono stati interessati anche gli Istituti Comprensivi di Sternatia, Zollino e Lequile.

“Le famiglie e i bambini devono imparare l’importanza dell’uso delle cinture di sicurezza e del seggiolino a norma dichiara il presidente Aci, Aurelio Filippi Filippi – Spesso chi siede dietro non usa le cinture e sbaglia! Ai bambini bisogna insegnare il rispetto delle regole stradali, anche perché percorrono la strada con bici e monopattini: un piccolo errore può essere fatale! Queste manifestazioni servono per far diventare i ragazzi consci del rischio che si corre non rispettando le norme del codice della strada”. “È indispensabile promuovere la sicurezza stradale nelle scuole per rendere le nostre città più sicure e i nostri ragazzi più consapevoli” – ha dichiarato la direttrice di Aci Lecce, Francesca Napolitano.

E anche quest’anno non potevano mancare gli amici di The Lesionati e la partecipazione speciale della mamma salentina più conosciuta Mandrake. La manifestazione con i noti Youtuber salentini si è arricchita di sorrisi, musica e gag. Per i tanti studenti partecipanti è stata una giornata importante di festa, socialità e apprendimento. “Tramite il gioco e l’ironia si possono lanciare messaggi molto importanti- ha spiegato Mandrake – Con i bambini bisogna parlare in maniera diretta ed efficace, senza mascherare il messaggio”. “Ogni anno cerchiamo di dare il nostro contributo per affrontare un tema molto serio in un modo che possa coinvolgere tutte le nuove generazioni che ci seguono” – ha spiegato Giampaolo Morelli, leader dei The Lesionati.

L’evento è realizzato grazie al sostegno della Regione Puglia dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione.

