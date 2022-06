Covid, salgono i casi, ma sempre più rare le malattie gravi. 1.467 nuovi positivi in Puglia, 267 leccesi

PUGLIA – Nonostante il caldo, il bollettino epidemiologico pugliese di questo sabato (11 giugno 2022) mette luce un leggero aumento dei nuovi positivi. Sono rari i casi di malattia grave: tutto questo conferma la tesi dell’endemia. Con 9.922 (ieri 9.520) test eseguiti e 1.467 (ieri 1.360) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 14,79% rispetto al 14,29% di ieri.

Su 1.467 positivi (ieri 1.360), 267 (ieri 249) si registrano in provincia di Lecce (scende al terzo posto fra le province pugliesi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 250 a 257 (+7), mentre gli attualmente positivi salgono da 18.271 a 18.581 (+310).

Dei 257 ricoverati, 244 (ieri 236, +8) sono in area non critica, mentre 13 (ieri 14, -1) sono in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 473

Provincia di Bat: 142

Provincia di Brindisi: 92

Provincia di Foggia: 292

Provincia di Lecce: 267

Provincia di Taranto: 170

Residenti fuori regione: 23

Provincia in definizione: 8