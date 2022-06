Le foto di Antonio Tommasi fanno rivivere il Grico e la Grecìa Salentina

CALIMERA – Straordinaria la partecipazione della cittadinanza salentina e non solo alla cerimonia del 20 giugno 2022 tenutasi presso il Palazzo Municipale di Calimera, nella cornice della tradizionale Festa dei Lampioni. La serata è stata volta a celebrare il RICONOSCIMENTO delle opere fotografiche e letterarie di ANTONIO TOMMASI come di interesse storico, un “Bene di Stato” e poste sotto la Sua tutela ad opera della Sovrintendenza dei Beni Archivistici e Bibliografici di Puglia e Basilicata.

I versi griki e gli scatti, in analogico, di Antonio Tommasi divengono testimonianza autentica di un periodo storico in evoluzione, dei suoi cambiamenti epocali, a livello sociale, lavorativo e culturale. Allo stesso tempo ritraggono le radici profonde della terra e le sue centenarie tradizioni.

Attraverso i suoi occhi e la sua voce, l’autore impressiona la residenza dell’Odin Teatret a Carpignano Salentino, l’incontro con Pier Paolo Pasolini nel 1975, i primi scioperi dei lavoratori, le feste e le credenze popolari, antichi mestieri, ormai persi. Tra i suoi soggetti Liliana Cosi, Errico Intra, Franco Cerri, Severino Gazzelloni, Rina Durante. Dalle sue immagini emergono, con forza dirompente, i passaggi epocali dal mondo contadino a quello industriale, le tradizioni vive della sua gente, gli ulivi secolari di un paesaggio locale che va scomparendo sotto il profilo territoriale e culturale.

Le espressioni e forza dei soggetti ritratti nei suoi scatti vengono più volte associati, dagli intellettuali intervenuti nella serata, ai personaggi pasoliniani.

Oltre 150 foto di Antonio, scattate negli anni 70/80, sono estate sposte per due giorni nel Palazzo Municipale divenendo racconto dei segni del lavoro profondo di un tempo: i solchi sulla pelle degli anziani, la loro eleganza nei costumi, le tradizioni e i mestieri di una cultura contadina, i bambini coi loro giochi, per le strade senza asfalto.

La cerimonia si è aperta con i saluti dell’autorità, nella figura dell’Ing. Gianluca Tommasi, Sindaco di Calimera, sensibile e sin da subito disponibile, insieme alla Giunta Comunale e all’Unione dei Comuni della Grecìa salentina, nella realizzazione dell’evento. Ha fatto seguito un’analisi tecnica raffinata del Dr. Donato Pasculli, Direttore dell’Archivio di Stato di Lecce, sul riconoscimento delle opere dell’autore come Bene di Stato e sulle motivazioni che hanno indotto il Ministero dei Beni Culturali a porle sotto la sua tutela.

Nella serata è stato presentato il quarto volume poetico dell’autore “Choma ce tsichì”-Terra e Anima- Edizioni Apodiafazzi, vincitore del Premio Letterario Internazionale Rohlfs -Mosino -Karanastasis ad opera del Dr. Carmelo Giuseppe Nucera, Presidente del Circolo Culturale Apodiafazzi. Preziosi i contribuiti del Prof. Ordinario di Linguistica Marcello Aprile, del prof. Salvatore Tommasi e della prof.ssa Francesca Licci, dell’avv. Andrea Aprile, del Dr. Mimì D’Aurora, del Presidente delle Pro Loco di Puglia Dr. Rocco Lauciello, di Silvano Palamà. Numerose le figure intellettuali dei Centri di Studi e Ricerca che hanno contribuito alla pubblicazione e diffusione delle opere letterarie e fotografiche di Antonio Tommasi, su territorio nazionale e internazionale.

La serata è stata allietata dalla lettura di testi poetici in lingua grika e la traduzione in musica di suoi componimenti ad opera degli straordinari musicisti Rocco de Santis e Luigi Garrisi.

La moglie e i figli di Antonio Tommasi, organizzatori dell’evento, si sono resi portavoce delle parole d’affetto degli intellettuali greci: l’editrice Anna Plevri, la traduttrice Άννα Παπασταύρου e il Dr. Angelo Corbas, responsabili della pubblicazione in Grecia del volume di Antonio Tommasi έυος με γλώσσες, kelefthos edizioni. Il testo è la traduzione di Jeno ma diu glosse- Gente con due lingue- pubblicato ad opera del Centro di Studi e Ricerche abruzzese Vittorio Monaco.

L’imponente partecipazione dei concittadini e pubblico alla cerimonia ha evidenziato e onorato il profondo affetto per la sua gente grika che lo scrittore e fotografo Antonio Tommasi ha voluto e saputo immortalare in preziosi scatti, rendendoli indelebili. Sono stati tra i graditissimi ospiti la Prof.ssa Isabel Bernardini e il Prof. Josep Quer.

