Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce Art bonus: i benefici fiscali del mecenatismo culturale

LECCE –Il mecenatismo nel Salento può essere un affare. Puntare su cultura e spettacolo è un investimento redditizio per il patrimonio di tutti. Venerdì 17 giugno​ a partire dalle ore 9 il Convitto Palmieri in piazzetta Carducci a Lecce ospita il convegno dal titolo “Art Bonus: i benefici fiscali del mecenatismo culturale”. ​

Oggi ci sono le condizioni per cambiare rotta e puntare alla crescita consapevole ed organizzata di due settori sempre più spesso bistrattati. L’Art Bonus permette di offrire ossigeno economico a chi effettua erogazioni liberali in denaro per favorire la cultura e lo spettacolo. Quindi, non più fanalini di coda si un assetto economico ben definito da altri sistemi. Come previsto dal DL si potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito d’imposta.

I lavori verranno aperti dai saluti del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce, Fabio Co​rvino, del presidente onorario della Fondazione Messapia dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Rosario Giorgio Costa, dal direttore del Museo Castromediano di Lecce e coordinatore dei poli biblio​ museali della Regione Puglia​, Luigi De Luca, dell’assessore alla Cultura, alla valorizzzione del patrimonio dei beni culturali e pubblica istruzione del Comune di Lecce, Fabiana Cicirillo e del presidente Ance Lecce Valentino Nicolì. A seguire l’intervento​ su Risorse e strumenti per la conservazione dei beni culturali a cura della soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, Francesca Riccio e del responsabile area funzionale Patrimonio architettonico Soprintende​nza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, Antonio Zunno. A partire dalle 10,15 gli interventi “Art Bonus: uno strumento normativo per favorire il mecenatismo culturale​ ”a cura di Carolina Botti ​Ales S.p.A. Direttore referente Art Bonus per il Mic; “Art Bonus e cultura sostenibile” a cura di Paola Dubini docente associata di Management ​Università Bocconi ​Milano e “Art Bonus: aspetto fiscale ed operativo del credito d’imposta” a cura di Viviana Capozzi, Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti. I lavori sono moderati dalla giornalista Rosaria Bianco. La partecipazione al convegno attribuisce 4 Crediti formativi per la formazione professionale e continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti​ Contabili. La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.​ In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi di​ differenziati di spettanza del credito d’imposta.​

In particolare:per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;​per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

“L’Art Bonus è una misura fiscale diretta a facilitare le ​donazioni a favore della salvaguardia del patrimonio culturale​ italiano – commenta il presidente dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili della provincia di Lecce, Fabio Corvino​ – Restauri, manutenzione e protezione sono gli interventi al centro del nuovo e​crescente mecenatismo culturale ​nazionale.​ Questo momento di approfondimento punta a coinvolgere, con la massima trasparenza e tracciabilità, i maggior numero di privati ed aziende a sostegno dell’inestimabile valore dei ​ beni culturali a sostegno dello sviluppo del comparto turistico. Nel Salento sono tanti i beni che possono essere recuperati e riportati agli antichi fasti, offrendo nuovi opportunità di visita e d’esperienza al flusso turistico sempre più numeroso che sta​ caratterizzando il territorio”.