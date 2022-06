Torna il Circonauta Festival a Nardò dal 24 giugno al 3 luglio

NARDO’ (Lecce) – Torna il Circonauta Festival nel palcoscenico a cielo aperto del centro storico di Nardò, che ospiterà, nelle sue più belle piazze, il grande circo contemporaneo. Gli organizzatori, Marinella Mazzotta, Marco De Paola e Gianluca Marra, sottolineano come “il Festival sia diventato un appuntamento fisso nella stagione pugliese, che attira ormai un alto numero di pubblico nel territorio neretino, fungendo da volano per il turismo destagionalizzato, assestandosi come il Festival di Circo Contemporaneo più esclusivo del sud Italia, divenendo anche vetrina per assistere ad eventi unici ed a prime nazionali. Inoltre favorisce la circuitazione e la diffusione degli spettacoli proposti, grazie all’intervento degli operatori di settore. Ciò si è potuto realizzare grazie ad un intenso lavoro di ricerca ed organizzazione che dura tutto l‘anno e la collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese, che ci sostiene da anni, ci permette una proposta di largo respiro ed una selezione sul cartellone di caratura artistica molto elevata.

Come ogni anno il Festival intende stimolare la riflessione su temi sociali, quest’anno l’edizione del Festival è #femminile. È necessaria una concreta attenzione sul tema della disparità di genere, che decostruisca gli stereotipi di una società ancora impregnata di elementi patriarcali. Per questo motivo sono invitate anche associazioni che operano sul territorio per tutelare le donne dalle violenze perpetrate nei loro confronti; associazioni che si spendono da anni con lavori di sensibilizzazione nel mondo della cultura con produzioni uniche ed originali di grande impatto emotivo”, conclude Marinella Mazzotta.

“Circonauta renderà omaggio alla forza delle donne e al valore aggiunto che esse donano al mondo in cui viviamo, con la loro forza, intraprendenza e sensibilità. #Femminile perché il cartellone è prevalentemente femminile e tutte le attività che si svolgeranno durante la manifestazione celebreranno la femminilità sotto vari aspetti, legati al mondo del circo e/o utili a conoscere realtà differenti dalla nostra quotidianità” prosegue Marco De Paola.

«Circonauta, festival internazionale di circo contemporaneo in Puglia, si conferma come eccellenza pugliese e come Teatro Pubblico Pugliese siamo molto contenti di continuare a collaborare con gli organizzatori e con il Comune di Nardò, nostro socio, che sostiene la manifestazione – commenta Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese -. Quest’anno siamo ancora più felici per il numero di presenze internazionali e nazionali di alto profilo previste e per la qualità espressa dalle proposte inserite nella programmazione».

«Tra le più significative – prosegue Gemma Di Tullio, responsabile programmazione Danza e Circo del Teatro Pubblico Pugliese – la star svizzera delle clownerie Gardi Hutter in esclusiva assoluta per Circonauta, il gruppo spagnolo di circo acrobatico Faltan 7 in esclusiva assoluta per Circonauta e al loro secondo passaggio assoluto in Italia e l’australiana Amelia, rappresentante della nuova corrente della clownerie al femminile drammaturgicamente ispirata ai temi sociali d’attualità. E siamo davvero orgogliosi della crescita e del consolidamento di questo appuntamento di circo contemporaneo che da quest’anno avvia un’importante collaborazione con la prestigiosa e celebre Scuola FLIC di Torino, una delle più importanti realtà per la diffusione del Circo Contemporaneo in Europa – conclude -. Dal 2022 infatti Circonauta diventa partner della Scuola Flic, offrendo le proprie piazze come vetrina per la promozione dei giovani talenti del circo italiano».

“Accanto alle splendide artiste già citate – illustra Gianluca Marra – il Festival vedrà la presenza di Marta Finazzi del Teatro delle Foglie, anche lei impegnata nei giorni del festival con un workshop sulle discipline aeree accanto a Gardi Hutter con il suo whorkshop sulla clownerie, la grande Teresa Bruno del Teatro C’Art, la surreale equilibrista Jorik, la dolcissima Camilla Pessi della Compagnia Baccalà, la cinica IlAria, insomma, tanti imperdibili spettacoli tenuti in piedi da grandissime artiste!”.

Accanto a loro, numerose sono le attività dedicate all’universo #femminile e previste nel cartellone, ad iniziare dalla deriva musicale “i Canti delle Sirene e dei Tritoni”, che vede la partecipazione delle frizzanti musiciste belghe ed anche un po’ gipsy Mamaliga Orkestar e il duo femminile Wunder Tandem.

Il Museo della Preistoria ospiterà l’imperdibile mostra fotografica “Les Artistes, sguardi nel circo al #femminile” dedicata alle donne nella storia del circo e le cine proiezioni “Storie di Circo”, una delle quali in collaborazione con Cinema del Reale con un film sulla famiglia Togni “Circle” di Valentina Monti e che celebreranno il percorso di affermazione ed emancipazione femminile nell’ambito di queste arti performative. La cooking class promossa da GAL – Terra d’Arneo, per la promozione e degustazione del pesce povero e del pescato locale.

Ed anche, i workshop di circo per adulti e bambini, il Mercatino del Palombaro, il percorso alla scoperta del territorio del parco di Portoselvaggio sulle orme di Renata Fonte.

Inoltre, in collaborazione con Università degli Studi del Salento dipartimento DAMS, presso le manifatture Knos di Lecce, si svolgerà il seminario “opinioni di una clownessa – dialogo con Gardi Hutter sul comico e la storia del clown” con la partecipazione di Leonardo Angelini, esperto di storia del circo contemporaneo. La partnership con FLIC- Scuola Nazionale del Circo di Torino, è una delle novità di questa VIII edizione: Circonauta sarà vetrina per alcune produzioni innovative e sperimentali della scuola, ospitandone gli allievi migliori.

Quest’anno Circonauta Festival invita il pubblico anche al Teatro Comunale di Nardò. Torna anche il Giardino Segreto del Circonauta e qui sarà possibile incontrare massaggiatori Shiatsu e Thai, lettura tarocchi e cristalloterapia, i laboratori per bambini a cura di Cirknos, che presenterà anche la nuova produzione dei giovani allievi della scuola di circo. Sarà possibile anche prendere un aperitivo ascoltando i “Canti delle Sirene e dei Tritoni”, all’ora del tramonto.

“Il ritorno del Circonauta nel centro storico ci fa enormemente felici. Perché siamo legati ormai a un evento bellissimo, che riempie piazze e vicoli con la magia del circo contemporaneo. Negli ultimi anni, tra le istantanee più belle dell’estate neretina, ci sono indubbiamente quelle del festival, con gli artisti che si esibiscono con lo sfondo di chiese e palazzi del cuore antico della città.

Quest’anno, poi, il tema “femminile” ci spinge a una riflessione molto significativa sui temi della donna e della parità di genere. Siamo contenti che possa maturare a Nardò una consapevolezza diversa rispetto a una problematica molto attuale e molto complicata. Anche grazie al circo, a un’arte che ogni volta ci lascia a bocca aperta, che stupisce visitatori e turisti di Nardò e del Salento, sostiene il Sindaco della città di Nardò”, Pippi Mellone. “L’Amministrazione Comunale è orgogliosa di ospitare il Circonauta Festival, che è ormai uno degli eventi più importanti e significativi per la crescita del territorio neretino; rappresenta una importante leva per la crescita e valorizzazione della comunità.” aggiunge l’assessore agli spettacoli del Comune di Nardò, Giuseppe Alemanno.

Circonauta è sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia, Consiglio Regionale Puglia ed alla Città di Nardò.

Il Festival si svolgerà durante dieci indimenticabili giorni, durante i quali sarà possibile accedere ad alcuni spettacolo con l’acquisto di un biglietto, per altri l’accesso sarà gratuito.

PROGRAMMA VIII edizione Circonauta Festival Dal 24 giugno al 3 luglio 2022

Tutti i giorni troverete il Mercatino del Palombaro dalle 18:00 alle 23:30 nelle vie del centro storico Tutti i giorni al Museo della preistoria in piazza Sant’Antonio dalle h. 18:00 / 22:00:

– Mostra Fotografica “Les artistes, sguardi sul circo al #femminile”

– Cine proiezioni “Storie del circo”

Venerdì 24 giugno

PIAZZA CASTELLO

h. 20.45 Carpa Diem “Dolce Salato” (ingresso € 4,00) h. 22:30 Giulio Linguiti “Il Cerchio” (gratuito)

h. 23:30 Carpa Diem “Dolce Salato” (ingresso € 4,00)

VILLA COMUNALE – Giardino Segreto del Circonauta

h. 19:00 Wunder Tandem (gratuito)

h. 22:00 Wunder Tandem (gratuito)

dalle 19:00 massaggi Shatzu e Thai, tarocchi e incontri vari nella barriera corallina

PIAZZA VESCOVATO

h. 21.30 Compagnia Baccalà “Pss… Pss…” (ingresso € 6,00) PIAZZA SANT’ANTONIO

h. 19:30 Inaugurazione Mostra Fotografica – Le donne del Circo.

h. 20.00 Navigazioni nel gusto – Cooking class e degustazioni guidate alla scoperta del pescato locale h. 21:30 Jorik “Dai che ce la fai” (gratuito)

h. 22:15 Navigazioni nel gusto – Cooking class e degustazioni guidate alla scoperta del pescato locale h. 23:15 – Jorik “Dai che ce la fai” (gratuito)

PIAZZA SALANDRA

h. 21.00 Mattia Triuzzi “Meno per meno show” (gratuito) h. 21:45 Iñis Kor “Flor de Nit” (gratuito)

h. 22:30 Mattia Triuzzi “Meno per meno show” (gratuito) h. 23:15 Iñis Kor “Flor de Nit” (gratuito)

Sabato 25 giugno

PIAZZA CASTELLO

h. 20.30 Teatro C’Art “Woow” (ingresso € 4,00)

h. 22:00 Faltan 7 “Express” (ingresso € 6,00)

h. 23:45 Carpa Diem “Dolce Salato” (ingresso € 4,00)

PIAZZA DELLE ERBE

Giardino Segreto del Circonauta

h. 19:00 Wunder Tandem (gratuito)

h. 20:00 dimostrazione a cura di “Verso l’intuito”-

h. 22:00 Wunder Tandem (gratuito)

h. 18:00/20:00 – Laboratorio di Circo per bambini a cura di Cirknos

dalle 19:00 massaggi Shatzu e Thai, tarocchi e incontri vari nella barriera corallina

PIAZZA VESCOVATO

h. 21.00 Compagnia Baccalà “Pss… Pss…” (ingresso € 6,00)

h. 23:00 Teatro C’Art “Rosa” (ingresso € 6,00) PIAZZA SANT’ANTONIO

h. 20:30– Jorik “Dai che ce la fai” (gratuito)

h. 21:30 – Compagnia Red One Duo “di Pezza” (gratuito) h. 22:20 – Jorik “Dai che ce la fai” (gratuito)

h. 23:15 – Compagnia Red One Duo “di Pezza” (gratuito)

PIAZZA SALANDRA

h. 21:00 – Giulio Linguiti “Il Cerchio” (gratuito)

h. 21:45 – Mattia Triuzzi “Meno per meno show” (gratuito) h. 22:30 – Giulio Linguiti “Il Cerchio” (gratuito)

h. 23:30 Mattia Triuzzi “Meno per meno show” (gratuito)

TEATRO COMUNALE

h. 21:30 Compagnia Terramare “Fragile” (ingresso € 10,00)

Domenica 26 giugno

PIAZZA CASTELLO

h. 22.00 Faltan 7 “Express” (ingresso € 6,00)

h. 23:30 Teatro C’Art “Woow” (ingresso € 4,00)

VILLA COMUNALE

Giardino Segreto del Circonauta

h. 18:00/20:00 – Laboratorio di Circo per bambini a cura di Cirknos Costo: € 10 due giorni; € 7 un giorno

Giardino Segreto del Circonauta

h. 19:00 Wunder Tandem (gratuito)

h. 21:45 spettacolo dei giovani circensi della scuola di circo Cirknos

h. 22:00 Wunder Tandem (gratuito)

dalle 19:00 massaggi Shatzu e Thai, tarocchi e incontri vari nella barriera corallina

PIAZZA VESCOVATO

h. 21.00 Teatro C’Art “Rosa” (ingresso € 6,00)

h. 22:45 Compagnia Baccalà “Pss… Pss…” (ingresso € 6,00) PIAZZA SANT’ANTONIO

h. 20:30 Giulio Linguiti “Il Cerchio” (gratuito)

h. 21:15 – Compagnia Red One Duo “di Pezza” (gratuito) h. 22:15 – Giulio Linguiti “Il Cerchio” (gratuito)

h. 23:00 – Compagnia Red One Duo “di Pezza” (gratuito)

PIAZZA SALANDRA

h. 21:30 Mattia Triuzzi “Meno per meno show” (gratuito)

h. 23:00 Mattia Triuzzi “Meno per meno show” (gratuito) TEATRO COMUNALE

h. 21.30 Compagnia Terramare “Fragile” (ingresso € 10,00) **************

Venerdì 1 luglio

PIAZZA CASTELLO

h. 21:45 Iñis Kor “Flor de Nit” (gratuito)

h. 23:15 Iñis Kor “Flor de Nit” (gratuito)

VILLA COMUNALE

Giardino Segreto del Circonauta

h. 19:00 / 22:30 Stefano Bitetti – Una distopia musicale

dalle 19:00 massaggi Shatzu e Thai, tarocchi e incontri vari nella barriera corallina

PIAZZA VESCOVATO

h. 21.00 Circo Madera “Hesperus” (ingresso € 6,00)

h. 23:00 Gardi Hutter “Giovanna d’ArPpo” (ingresso € 6,00) PIAZZA SANT’ANTONIO

h. 21.00 Scuola di Circo FLIC spettacolo a cura dei ragazzi sella scuola di circo FLIC (gratuito) h. 22:00 IlAria “Fashionissima me” (gratuito)

h. 23:15 Scuola di Circo FLIC spettacolo a cura dei ragazzi sella scuola di circo FLIC (gratuito)

PIAZZA SALANDRA

h. 21.30 A Tope “Harder Still” (gratuito)

h. 23:00 A Tope “Harder Still” (gratuito)

Sabato 2 luglio

PIAZZA CASTELLO

h.21.00 TeatronelleFoglie“Immaginaria”(ingresso€6,00)

h. 23:00 Teatro nelle Foglie “Immaginaria” (ingresso € 6,00)

Villa Comunale

h. 18:00/20:00 – Laboratorio di Circo per bambini a cura di Cirknos

Costo: € 10 due giorni; € 7 un giorno

Giardino Segreto del Circonauta

h. 19:00 Mamaliga Orkestar (gratuito)

h. 22:00 Mamaliga Orkestar (gratuito)

dalle 19:00 massaggi Shatzu e Thai, tarocchi e incontri vari nella barriera corallina

PIAZZA VESCOVATO

h. 21.00 Gardi Hutter “Giovanna d’ArPpo” (ingresso € 6,00)

h. 23:00 Circo Madera “Hesperus” (ingresso € 6,00)

PIAZZA SANT’ANTONIO

h. 20.30 Scuola di Circo FLIC spettacolo a cura dei ragazzi sella scuola di circo FLIC (gratuito) h. 21:15 Amelia “Breaking Broken Dreams” (gratuito)

h. 22:00 IlAria “Fashionissima me” (gratuito)

h. 23:15 Amelia “Breaking Broken Dreams” (gratuito)

h. 22:30 Scuola di Circo FLIC spettacolo a cura dei ragazzi sella scuola di circo FLIC (gratuito)

PIAZZA SALANDRA

h. 18:00/20:00 Corso danze e tamburi DUN DUN DANCE h. 21.30 A Tope “Harder Still” (gratuito)

h. 23:15 A Tope “Harder Still” (gratuito)

PIAZZA SAN GIUSEPPE

h. 21:00 Una distopia musicale di Stefano Bitetti h. 23:00 Una distopia musicale di Stefano Bitetti

Domenica 3 luglio

PIAZZA CASTELLO

h. 21.00 Teatro nelle Foglie “Dolce Follia” (gratuito)

h. 23:00 Teatro nelle Foglie “Dolce Follia” (gratuito)

Villa Comunale

Giardino Segreto del Circonauta

h. 19:00 Mamaliga Orkestar (gratuito)

dalle 19:00 massaggi Shatzu e Thai / letture tarocchi e varie

h. 21:30 Spettacolo dei giovani allievi della scuola Cirknos

h. 22:00 Mamaliga Orkestar (gratuito)

dalle 19:00 massaggi Shatzu e Thai, tarocchi e incontri vari nella barriera corallina

PIAZZA VESCOVATO

h. 21.00 Circo Madera “Hesperus” (ingresso € 6,00)

h. 23:00 Gardi Hutter “Giovanna d’ArPpo” (ingresso € 6,00)

PIAZZA SANT’ANTONIO

h. 20:45 Amelia “Breaking Broken Dreams” (gratuito)

h. 21:30 – proiezione del film “Circle” diretto da Valentina Monti h. 22:45 Amelia “Breaking Broken Dreams” (gratuito)

PIAZZA SALANDRA

h. 21.30 A Tope “Harder Still” (gratuito) h. 23:15 A Tope “Harder Still” (gratuito)

PIAZZA SAN GIUSEPPE

h. 21:00 Una distopia musicale di Stefano Bitetti

h. 23:00 Una distopia musicale di Stefano Bitetti

Passeggiate alla scoperta del territorio del parco di Portoselvaggio sulle orme di Renata Fonte a cura di Avanguardie Prenotazioni: 349.3788738 (SOLO TELEFONO) + 346.0974529 (SOLO WHATSAPP)

LABORATORI DEI PESCIOLINI

Villa Comunale/Giardino segreto del Circonauta

Sabato 25 e domenica 26 giugno h. 18:00/20:00 – Laboratorio di Circo per bambini a cura di Cirknos Sabato 2 e domenica 3 luglio h. 18:00/20:00 – Laboratorio di Circo per bambini a cura di Cirknos

WORKSHOP PER SIRENE E TRITONI

27 giugno “opinioni di una clownessa” seminario con Gardi Hutter dialogo con Leonardo Angelini in collaborazione con l’Università del Salento DAMS

c/o Manifatture Knos h. 18:30 (ingresso gratuito)

28/29 e 30 giugno

Workshop di teatro fisico sul Clown a cura di Gardi HÜTTER c/o Manifatture Knos

Info e prenotazioni workshop: tel. +39.328.7794620

30 giugno e 01 luglio

Workshop di tecnica aerea su corda e tessuto – la dinamica del corpo in aria

Livello intermedio-avanzato a cura di Marta Finazzi c/o Spazio Gioconda a Galatina (Lecce) Info e prenotazioni workshop: tel. +39.328.7794620

Passeggiate alla scoperta del territorio del parco di Portoselvaggio sulle orme di Renata Fonte a cura di Avanguardie Prenotazioni: 349.3788738 (SOLO TELEFONO) + 346.0974529 (SOLO WHATSAPP)