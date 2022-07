Covid, tanti positivi, ma il picco è già alle spalle. 5.993 nuovi casi in Puglia, 1.235 nel leccese

PUGLIA – Il numero dei nuovi positivi è ancora molto alto, ma ricominciano a scendere i contagi secondo i dati GIMBE. Il picco è ormai alle spalle e anche i salentini hanno imparato a convivere col virus senza troppi allarmismi.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO DELLA REGIONE PUGLIA

Con 23.391 (ieri 30.481) test eseguiti e 5.993 (ieri 6.205) nuovi casi, l’indice dei positivi sale al 25,62% rispetto al 20,36% di ieri.

Si registrano 8 decessi rispetto ai 5 di ieri, ai 13 di martedì, ai 2 di lunedì e domenica, ai 5 di sabato, agli 8 di venerdì, ai 5 di giovedì.

Con 1.235 nuovi casi (ieri 1.258) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati salgono da 496 a 500 (+4), mentre gli attualmente positivi scendono da 80.602 a 79.464 (-1.138).

Dei 500 ricoverati, 483 (ieri 479, +4) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 17, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.858

Provincia di Bat: 527

Provincia di Brindisi: 596

Provincia di Foggia: 694

Provincia di Lecce: 1.235

Provincia di Taranto: 920

Residenti fuori regione: 134

Provincia in definizione: 29