Salento a pArte: Marisa Grande

La prima cosa che salta all’occhio guardando i quadri di Marisa Grande sono i colori, intensi e vivi, che si snodano sulla tela in vortici, spirali, curve, “costringendo” lo spettatore a seguirli nel loro incredibile percorso dinamico. Ancora più straordinario è il fatto che le sue opere siano dei veri e propri compendi, che racchiudono al loro interno diversi saperi (dalla scienza alla filosofia, dalla teologia alla letteratura) tra i quali la pittrice non ravvede alcuna separazione settoriale. Marisa Grande è, infatti, la fondatrice del movimento culturale “Synergetic art”, nato nel 1990 per far interagire tra loro molteplici settori culturali, al fine di pervenire ad una conoscenza globale della realtà. Ma “Synergetic art” è anche il nome del suo originale linguaggio artistico, avviato già a partire dagli anni Settanta, che trova la sua piena espressione nel meta-realismo, in quanto risultato del connubio tra la realtà scientifica e la visione creativa personale, elaborata su base filosofica.

Nata a Gallipoli ma residente da tempo a Lecce, Marisa Grande inizia a disegnare già da piccolissima. È la sua insegnante di disegno delle scuole medie a farle notare come quella che per lei era la cosa più naturale e spontanea, in realtà fosse un vero e proprio talento. Così si iscrive all’Istituto d’arte e, successivamente, all’Accademia di Belle Arti di Lecce. Incomincia a insegnare all’età di 18 anni e collabora -da esterna- con la nota casa orafa italiana UNO-A-ERRE, in qualità di ideatrice di gioielli.

I suoi quadri, nel tempo, riscuotono sempre più successo e lei riesce ad affermarsi come pittrice di fama nazionale e internazionale. Nel corso della sua carriera, infatti, ha esposto più volte le sue opere in città italiane: Roma, Milano, Torino, Sanremo, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Forlì, Napoli, Taranto, Bari, Palermo, Lecce, sua città di adozione, oltre che in numerose altre località di provincia, come la sua natia Gallipoli. Prossime mostre programmate: Novara e Palermo.

All’estero le sue opere sono state esposte in importanti rassegne d’arte e in occasione di straordinari eventi riguardanti le città di Atene, Amsterdam, Barcellona, Caracas, Czestochowa, Figueres, Hong-Kong, Las Vegas, Londra, Madrid, Montecarlo, New York, Parigi, Siviglia, Tunisi, Vienna, Seoul, Stoccolma, Tokyo, Washington d. c. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e prestigiosi premi. Tra questi, solo per citarne alcuni: due Oscar delle arti, due Leoni d’oro, la coppa mondiale Salvador Dalì, il Pegaso d’oro, il Davide di Donatello delle arti, il Van Dick d’oro e la Rosa d’oro del deserto. Ma non solo: per la rilevanza tecnico-stilistica espressa nelle sue opere le è stata conferita anche la Targa d’oro della professionalità pittorica dalla “Fondazione tra poeti, scrittori, pittori e giornalisti per la pace nel mondo” ed è stata nominata più volte “Artista dell’anno”. I suoi quadri sono stati inseriti in innumerevoli cataloghi e pubblicazioni d’arte e hanno riscosso i favori della critica.

“Lei sviluppa una visione lirica delle sue percezioni cognitive ed il suo punto di vista esistenziale attraversa la purezza delle sue composizioni e l’eleganza dei suoi colori” ha scritto ad esempio Thomas Ho-Kit, consulente internazionale d’arte e membro Unione Critici d’Arte.

Quest’anno l’artista è stata anche inserita nella “Fondazione Archivio Storico” e ha avuto il sigillo museale per le sue opere.

Appassionata di astrofisica, cosmologia e simbologia, Marisa Grande ha formulato delle personali teorie di archeoastronomia e di dinamica sismica, come “la teoria delle celle geomorfologiche” relativa alla regolarità implicita nella dinamica sismo tettonica. Scrive, inoltre, su riviste specialistiche e divulgative e ha pubblicato diversi libri, tra i quali rientra la trilogia che comprende “L’orizzonte culturale del megalitismo” del 2008, “Dai simboli universali alla scrittura” del 2010 e “La precaria armonia del cosmo” del 2012, nata dal lavoro di ricerca sui monumenti megalitici e sul loro rapporto con le misteriose linee energetiche della Terra, lungo le quali scorrono flussi di campo elettromagnetico. Tutte tematiche che si ritrovano anche all’interno delle sue opere, nelle quali si intrecciano micro e macrocosmo, energia e materia, armonia e caos. Addirittura, in alcune di queste, proprio grazie ad uno studio e ad una conoscenza approfonditi, ha precorso la rappresentazione formale di scoperte scientifiche, come quella delle onde gravitazionali e dei buchi neri che lei aveva già rappresentato all’interno dei suoi quadri sin dagli Anni Ottanta.

Oppure, nelle opere che appartengono alla serie “Visioni cosmiche”, la pittrice ha precorso, sin dagli anni Settanta, la formazione degli attuali modelli dell’universo, che oggi è possibile ottenere tramite computer, trasformando in immagini i dati matematici inviati dagli strumenti satellitari. E ancora, sempre in quegli anni è pervenuta ad immagini di similarità frattale, anticipando quelle computerizzate elaborate per mezzo di funzioni matematiche solo successivamente. Molte sue intuizioni artistiche hanno, dunque, trovato riscontri nella scienza.

Ma Marisa Grande è un’artista a tutto tondo e oltre a dedicarsi alla pittura, si occupa anche di grafica, di scultura e di poesia: ogni suo quadro ha, infatti, una composizione poetica come suo corrispondente letterario. Nella sua produzione culturale, inoltre, rientrano anche libri di pedagogia e di didattica, avendo svolto per circa quarant’anni la professione di insegnante di disegno e di storia dell’arte.

Una personalità, dunque, quella di Marisa Grande, dall’indiscussa maestria tecnica, e dal costante desiderio di ricerca, che ha fatto della interdisciplinarità e della sinergia tra i vari campi del sapere un vero e proprio modus vivendi.

Per lei l’arte deve avere una funzione, quella sociale: l’artista deve, cioè, mettere al servizio degli altri il proprio bagaglio culturale per contribuire alla crescita intellettuale, sociale e morale dell’uomo e al progresso dell’umanità intera sul piano conoscitivo, spirituale e creativo.

Il motto del Movimento culturale “Synergetic art” è, non a caso: “Nell’universo se un punto vibra, tutto il cosmo vibra. La Synergetic art intende essere quel punto che vibra”.

Per tutti gli approfondimenti, è possibile consultare il blog di Marisa Grande, che si chiama “synergeticart.wordpress.com”.

