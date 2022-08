Agrogepaciok “Pizza Village”, al via ieri a Lecce. Domani ospiti Havana Trio

LECCE – Si è aperta ieri a Lecce l’ottava edizione di Agrogepaciok “Pizza Village”, l’ormai consolidato evento gastronomico organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro con il sostegno della Regione Puglia e con il patrocinio del Comune di Lecce, Comune di Taviano e di Confcommercio Lecce.

Quaranta pizzaioli pronti a sfidarsi di gusto saranno al lavoro davanti ai 10 forni a legna allestiti per l’occasione nella centralissima Piazza Mazzini per cinque serate, fino a domenica 7 agosto, prima di spostarsi per altre cinque serate nell’Arena del Mare nella prima edizione “In tour” a Mancaversa, marina di Taviano (Le), da martedì 9 a sabato 13 agosto.

Link Sponsorizzato

Ad Agrogepaciok “Pizza Village uno dei prodotti italiani più famosi e apprezzati al mondo diventa protagonista attraverso un inedito “gemellaggio”, tra Salento e Campania, al fine di promuovere e valorizzare le rispettive tradizioni, la qualità degli ingredienti e le tecniche usate nella preparazione. La manifestazione, infatti, vede all’opera anche quest’anno il gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce guidato da Marco Paladini, insieme ai maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano guidati da Luigi Pirozzi. Presente anche una postazione Gluten free con pizza e birra senza glutine, con un forno a legna dedicato.

Link Sponsorizzato

In entrambe le tappe, tutte le sere concerti e live show con ospiti sempre differenti.

A LECCE ieri The Lesionati, oggi Dj set Matteo Tramacere, domani Havana trio, sabato 6 agosto Accasaccio e domenica 7 agosto Max Vasco live.

A MANCAVERSA il 9 Io te e Puccia, il 10 Gli Avvocati Divorzisti, l’11 Accasaccio, il 12 lo Zoo di 105 e il 13 Festival Bar Italia.

Agrogepaciok “Pizza Village” nasce come approfondimento di Agrogepaciok – Salone Internazionale del food & beverage di qualità organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication – ed in particolare del Forum Pizzeria, incentrato sulla promozione dell’arte della pizza. Nel corso della manifestazione, infatti, si svolgono anche forum tematici a cura del gruppo Mpgs che, grazie al confronto con la tradizione partenopea, promuove la cultura del mangiare sano nel mondo della pizza. Non mancano focus sulle differenze riguardanti il tipo di impasto e di lavorazione, nonché di cottura (molto veloce per la pizza napoletana, più lenta e blanda per quella salentina).

“Torniamo in piazza con uno dei nostri più gustosi e popolari appuntamenti, che quest’anno raddoppia – dice l’organizzatore Carmine Notaro. Dopo Lecce, infatti, Agrogepaciok “Pizza Village” sbarca in provincia e in riva al mare con altre cinque serate di gusto, musica, intrattenimento e tradizione. Agrogepaciok “Pizza Village”, infatti, mantiene saldo il suo obiettivo, quello di far conoscere di più e meglio la nostra pizza salentina con i suoi ingredienti di qualità, accanto alla già nota pizza napoletana che è patrimonio dell’Unesco”.

Agrogepaciok “Pizza Village” conferma anche quest’anno la presenza di importanti partner, leader nazionali nel loro settore di riferimento, come Molino Polselli, fra i principali molini italiani, Delizia Spa, storico caseificio di Noci (Ba), Birra Moretti, Isolp, Cuor di Carta e Gima Packaging, insieme agli sponsor tecnici Ghs Salento Food Service, Cursano Distribuzione e Fernando Pensa.

Apertura tutte le sere ore 19. Ingresso libero. Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram “Lecce Pizza Village”.

1 of 4