I piccoli all’arrembaggio da destra a sinistra, raccolte le firme: giochi fatti in Italexit e Italia Sovrana. Spuntano i nomi di tanti salentini nei collegi

LECCE – Italexit ha già raccolto le firme: nel Salento Gianluigi Paragone è al primo posto nel plurinominale alla Camera, dietro di lui Raffaella Regoli, al Senato c’è il brindisino Raffaele Cesario capolista, al secondo posto Camilla Campanella di Acquaviva. Negli uninominali scendono in campo Cristina Paolino, Minotta Morelli (di Brindisi) e Alessio Parata (Racale, ex Lega). Al Senato, nei collegi uninominali c’è Valentina Bratti, Pasquale Simone, Camilla Campanella, Michela Distratis e Raffaele Cesario. Il partito di Paragone accoglie movimenti anti m-draghiani, no greenpass, delusi della Lega e del Movimento 5 Stelle. Italexit sembra orbitare a destra, ma già sul nascere ha manifestato problemi: si pensi alle pubbliche accuse di Mario Conca prima e Giorgio Pala poi, che sembravano pinte di diamante del partito, poi tramontate in breve tempo.

Tra i piccoli partiti c’è a sinistra Italia Sovrana e Popolare – Lecce. In pieno Agosto, sotto il sole e ora sotto scroscianti temporali, si è chiusa la raccolta firme di Italia Sovrana e Popolare in Salento, in Puglia e nel resto d’Italia. 1783 firme nella sola provincia di Lecce a fronte delle 750 previste a causa della prematura indizione delle elezioni del 25 Settembre.

5000 sono state le firme raccolte in tutta la Puglia quando ne sarebbero bastate 3000.

“Per la prima volta, molti cittadini hanno cercato i banchetti disseminati in tutta la provincia ed hanno fatto spesso la fila per poter apporre la loro firma – spiegano gli organizzatori in un comunicato – Una scena che si è ripetuta un po’ in ogni parte d’Italia, segno di una esigenza di partecipazione, di una fame di rappresentanza per certe idee, ideali e opinioni che da tempo non sono rappresentate in Parlamento.

Una domanda di Pace, contro la guerra e le ingerenze della Nato, una domanda di sovranità, di politica e democrazia, contro il malcostume della ratifica di decisioni prese dalla commissione europea ed altre strutture antidemocratiche, una domanda di diritti costituzionali non subordinati a nulla, neanche alle tessere che segnalano l’obbedienza al governo di turno.

Italia Sovrana e Popolare è il frutto di un lungo e paziente cammino di condivisione di numerose forze “antisistema” che hanno scelto di mettere da parte le diverse e legittime differenze per poter portare nelle istituzioni e in parlamento la voce di chi non ha voce. Al Partito Comunista di Marco Rizzo, a Riconquistare l’Italia di Stefano D’Andrea e ad Ancora Italia di Francesco Toscano si sono aggiunte Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia e molte altre associazioni.

In quelle che potrebbero essere le elezioni più disertate della storia d’Italia, i cittadini di tutte le età che hanno firmato in un tempo da record, hanno dato a tutti la possibilità di partecipare votando una voce alternativa, una forza che possa esprimere, finalmente, qualcosa di diverso dall'”agenda Draghi” che sembra essere il faro di tutti i programmi espressi dalle diverse correnti del partito unico”.

Foto: https://it.depositphotos.com/