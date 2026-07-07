Gestione delle acque meteoriche a Villa Convento: il progetto del Comune di Lecce ammesso a finanziamento nella graduatoria regionale

​La Città di Lecce raggiunge un importante risultato nell’ambito delle politiche di prevenzione del rischio idraulico e di tutela dell’ambiente.

​Con Determinazione del Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia n. 491 del 25 giugno 2026 è stata approvata la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità II “Economia Verde” – Azione 2.9 – Sub-Azione 2.9.3, finalizzato alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati.

​Il progetto presentato dal Comune di Lecce, denominato “Intervento di completamento funzionale della rete pluviale e adeguamento dei recapiti finali non conformi nella frazione di Villa Convento”, del valore complessivo di 1.800.000 euro, è stato inserito tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento, collocandosi al 52° posto della graduatoria regionale.

​L’intervento è finalizzato a migliorare la sicurezza idraulica della frazione di Villa Convento attraverso il completamento della rete di fognatura pluviale, la realizzazione di un nuovo collettore lungo via Luciano Pavarotti, il potenziamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e la riqualificazione del recapito finale con un impianto di trattamento e accumulo che consentirà anche il riutilizzo delle acque per usi non potabili, quali servizi antincendio e attività di manutenzione urbana.

​Si tratta di un progetto che risponde alle esigenze del territorio, interessato negli anni da criticità legate agli allagamenti, e che coniuga sicurezza, sostenibilità ambientale e gestione efficiente della risorsa idrica.

​La determinazione regionale precisa che l’approvazione della graduatoria non comporta ancora l’individuazione delle proposte finanziabili. L’assegnazione delle risorse sarà infatti disposta con un successivo provvedimento della Regione Puglia, sulla base dell’aggiornamento della dotazione finanziaria prevista dall’Avviso.

​Con il progetto si è pensato di rispondere in modo concreto alle criticità idrauliche di Villa Convento e per migliorare la gestione delle acque meteoriche secondo criteri di sostenibilità ambientale. L’Amministrazione continuerà a seguire con la massima attenzione il procedimento regionale affinché il progetto possa essere inserito tra quelli destinatari del finanziamento e realizzato nell’interesse della comunità.