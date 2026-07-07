Lecce, consegnati gli attestati del corso per il progetto di reinserimento dei detenuti: conferenza di presentazione con il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla

Si è svolta questa mattina, nell’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso di formazione organizzato dal Comune nell’ambito del progetto “Riordino archivi e movimentazione fascicoli”, promosso in attuazione della convenzione sottoscritta il 17 dicembre scorso.

L’iniziativa rientra nell’accordo triennale, rinnovabile, tra il Ministero della Giustizia, gli Uffici giudiziari di Lecce e il Comune di Lecce, finalizzato all’impiego di detenuti in attività di pubblica utilità con un forte valore rieducativo e di reinserimento sociale, nel rispetto del principio sancito dall’articolo 27 della Costituzione.

Alla cerimonia hanno preso parte il procuratore della Repubblica, Giuseppe Capoccia, la direttrice della Casa circondariale di Borgo San Nicola, Maria Teresa Susca, la referente della cooperativa sociale Imago, Loredana Gianfrate, il referente dell’ente di formazione Innova.Menti ETS, Massimo Ratano, e il vicesindaco di Lecce, Roberto Giordano Anguilla, che è intervenuto nel corso dell’incontro, sottolineando il valore del progetto come strumento concreto di inclusione sociale e di restituzione alla collettività, attraverso percorsi di formazione e lavoro capaci di offrire nuove opportunità ai partecipanti.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, sistema giudiziario e amministrazione comunale, con l’obiettivo di favorire il recupero delle persone detenute attraverso attività utili alla comunità e percorsi di crescita professionale.