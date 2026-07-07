Inscenano un suicidio per ammazzare un detenuto che si salva per miracolo: in due a processo

CASARANO (Lecce) – Un tentato omicidio nel carcere di Bari con bersaglio un detenuto salentino: Mirko Gennaro, 32enne di Casarano. In due sono finiti sotto processo a seguito di un decreto di giudizio immediato: Saverio Francesco Scarano, 46 anni, attualmente detenuto per questo procedimento nel carcere di Lecce, difeso dall’avvocata Chiara Capodieci e Michele Vincenzo Guglielmi, 23enne di Bari, recluso a Prato, difeso dall’avvocato Siciliano Felice.

I due avrebbero cercato di uccidere il salentino il 19 ottobre 2024 per impiccamento. In particolare, essendo detenuti, insieme a Gennaro, all’interno della cella 2 bis del carcere ‘Francesco Rucci’, dopo averlo minacciato, dicendogli: “Oggi tu ti devi impiccare perché hai fatto male alle famiglie”, e averlo ripetutamente percosso con calci, pugni ed un bastone, cagionandogli lesioni del tipo ecchimosi ed escoriazioni in 16 diverse parti del corpo. Subito dopo lo avrebbero immobilizzato sopra uno sgabello annodando attorno al suo collo, prima, per due volte, una corda (ricavata dai bordi delle lenzuola in dotazione) legata alla grata della finestra del bagno, che cedeva sotto il peso del corpo, poi, un lenzuolo, anch’esso legato alla grata, continuando a percuoterlo sugli arti inferiori del corpo e sulle mani facendogli perdere la presa alle sbarre alle quali, una volta rimosso lo sgabello, Gennaro si era attaccato per rimanere sollevato. In tal modo, i due detenuti avrebbero determinato il suo svenimento per soffocamento non riuscendo per averlo liberato dal cappio, nella convinzione che fosse deceduto.

Il solo Svarano è imputato per un omicidio: quello di Giuseppe Lacarpia, detenuto con lui all’interno della cella 2 bis della Casa circondariale “Francesco Rucci”: in particolare, posizionandosi alle spalle di Lacarpia, che era sdraiato a letto, compatibilmente con lo spazio di cui disponeva, esercitava una trazione sul suo collo, per mezzo di una corda ricavata dai bordi delle lenzuola in dotazione, comprimendo le vie respiratorie fino a determinare una asfissia meccanica da strangolamento letale. Il processo scatterà l’8 settembre 2026 davanti ai giudici della Corte d’Assise di Lecce, quando il salentino, assistito dall’avvocato Michele De Nicolo, potrà costituirsi parte civile.