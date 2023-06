La riflessione dei balneari su un’altra stagione di burocrazia e polemiche. Della Valle: “Il valzer del cerino in mano”

LECCE – “La stagione estiva è alle porte, l’estate turistica, cioè quella da calendario, ricordiamolo a noi stessi lo slogan e’ Puglia 365, almeno dopo tanti anni di ‘passerelle’ almeno quello lo conosciamo.

L’appello agli ‘stati generali del turismo’ da parte del neo Pres. della Camera di Commercio è apprezzabile come suggerimento, ma non affronta immediatamente il problema con una “tempestiva” iniziativa che a mio avviso, dovrebbe inizialmente partire proprio dalla Camera di Commercio, la “Casa delle Imprese”. Come Federazione Imprese Demaniali appartenenti al Sistema di CONFIMPRESE ITALIA, avremmo sicuramente risposto con la nostra piena disponibilità , ma sono certo anche preziosi contributi da parte delle atre sigle associative. “Meglio prevenire che curare”, ed una preventiva iniziativa della Camera di Commercio di Lecce , attraverso una convocazione prima della stagione estiva, magari avrebbe evitato tanti errori e brutte figure sicuramente dannose per tutto il Territorio. E’ davvero singolare per il numero uno della Camera di Commercio fare la parte del “tifoso da tribuna”, commentando sui media le problematiche di una stagione estiva, non propria al livello massimo di presenze, senza invece annunciare nuove iniziative che vedrebbero la regia camerale quale capo fila di un percorso di confronto, non proprio facile ma possibile. L’esempio infine davvero superficiale, del servizio on line a 70€ di un ombrellone e due lettini, (ingiustificato da mancanza di spazi adeguati….. mah) , puntando il dito sugli stessi Imprenditori che pagano un diritto camerale senza essere neppure riconosciuti , testimonia la non conoscenza del settore balneare da parte del presidente camerale.

Sempre la stessa nota stonata, che un po’ tra ‘friselle impossibili’, ‘ombrelloni alle stelle’, sminuisce il lavoro delle Imprese Turistiche che vorrebbero confrontarsi su :

Burocrazia, incertezza d’Impresa, costo del lavoro, aliquote iva, inutili contenziosi, ecc.ecc., ed ecco qui alcune delle prime ed importanti argomentazioni che potrebbero evitare il “valzer del cerino”, ed invece lavorare per il ruolo che ognuno di noi rappresenta, e che per qualcun altro e’ stato volontariamente richiesto e voluto”.