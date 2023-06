PUGLIA – Domenica. Al mattino nubi sparse e schiarite su tutta la regione ma con tempo asciutto. Locali piogge al pomeriggio sulle zone interne centro-settentrionali, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola, massime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

Link Sponsorizzato

www.centrometeoitaliano.it