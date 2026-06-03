GALATONE – Un film nato tra i banchi di scuola per rendere omaggio ai medici, ai farmacisti, agli operatori sanitari e al Servizio sanitario nazionale nel giorno dell’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. È questo il cuore della nona edizione del progetto educativo-didattico “Musica in… testa!”, promosso dall’Istituto Comprensivo Polo 2 Galatone-Seclì e culminato nella realizzazione del film “E la vita si colorava di speranza! Il medico condotto tra identità, storia e tradizioni salentine”, che sarà proiettato il 3 e 4 giugno al Cinema Italia di Gallipoli.

L’iniziativa, che coinvolge ben 143 alunni della scuola primaria di Galatone, dalle classi prime alle quinte, si propone di raccontare alle nuove generazioni un pezzo importante della storia sociale del Salento, riportando in scena il ruolo centrale che il medico condotto ha avuto nelle comunità locali degli anni Cinquanta. Il film, scritto da Giancarlo Pellegrino e diretto da Federico Mudoni, vede la partecipazione straordinaria del maestro Paolo Buonvino e della dottoressa Elisabetta Biganzoli, director del publishing e cofondatrice di Sugar Play. A completare il cast artistico e tecnico sono Francesco Luperto alla direzione della fotografia, Michele Leucci al fonico, Miriam Imbrogno e Giovanni Federico al trucco, Eleonora Vinci alle coreografie, il maestro Tiziano Corrado per le musiche, Annamaria Maglio come assistente ai costumi e Sara Calò nel ruolo di segretaria di edizione. La recitazione e il canto dei piccoli protagonisti sono stati curati dallo stesso Giancarlo Pellegrino, mentre le registrazioni sono state effettuate presso Corrado Productions di Supersano. Accanto agli alunni partecipano anche Luciana Francone e il luogotenente Alberto Chiàntera.

Il progetto ha rappresentato per gli studenti un percorso formativo che ha intrecciato ricerca storica, educazione affettiva, pratica musicale e attività teatrali. Attraverso il linguaggio cinematografico, il film affronta temi come il diritto alla salute, il valore della medicina territoriale e l’importanza del Servizio sanitario nazionale, senza rinunciare a valorizzare le tradizioni popolari e l’identità culturale del Salento. Ambientata negli anni Cinquanta, la narrazione segue una giornata tipo del medico condotto, figura che insieme al parroco e al farmacista accompagnava la crescita culturale delle comunità locali contribuendo al superamento di credenze e pratiche della medicina popolare tramandate dal passato.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lecce, dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce, dell’Asl Lecce, della Diocesi di Nardò-Gallipoli, del maestro Giancarlo Paglialunga e del tenore Giorgio Errico. Numerosi anche i patrocini istituzionali, tra cui quelli dell’Assessorato alla Cultura e del PACT della Regione Puglia, di Puglia Culture, di Pugliapromozione, della Provincia di Lecce, dei Comuni di Galatone, Nardò, Gallipoli e Copertino, oltre che delle fondazioni La Notte della Taranta e Apulia Film Commission.

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato docenti, famiglie, l’amministrazione comunale di Galatone, i figli di alcuni ex medici condotti – l’avvocata Marta Settimo, il dottor Riccardo Filieri e l’architetto Giuseppe Resta – oltre al maestro Giuseppe Manisco, all’insegnante Maria Cristina Marzano e a numerose associazioni, confraternite, musei e realtà culturali del territorio. Determinante anche il sostegno di imprenditori e attività commerciali locali che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Le proiezioni sono in programma mercoledì 3 e giovedì 4 giugno alle 19.30 al Cinema Italia di Gallipoli. L’accesso avverrà esclusivamente su invito, fino a esaurimento dei posti disponibili, contattando la sede scolastica di via Tunisi a Galatone. A chiudere il progetto è il ringraziamento del dirigente scolastico Antonio Caputi, che sottolinea come l’esperienza sia nata durante le lezioni curricolari di musica e si sia sviluppata attraverso attività extracurricolari e moduli del programma “Scuola e Competenze 2021-2027”, diventando un esempio concreto della sinergia tra scuola, famiglie e territorio a beneficio della crescita e del successo formativo degli studenti.