Corvino lascia il Lecce, Sticchi Damiani: “Abbiamo provato a convincerlo”

LECCE – “Abbiamo provato a convincerlo a restare”, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani esordisce così alla conferenza stampa congiunta con il direttore dell’Area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino, che spiega le motivazioni della sua scelta.

Si chiude una delle pagine più importanti della storia recente del Lecce. Pantaleo Corvino ha annunciato la decisione di lasciare il club giallorosso, una scelta che, come hanno ribadito sia il presidente Saverio Sticchi Damiani sia lo stesso Pantaleo Corvino, nasce esclusivamente da ragioni personali legate alla stanchezza accumulata dopo anni di intenso lavoro.

Con evidente emozione, Sticchi Damiani ha ricordato il percorso condiviso con il dirigente salentino: “Ho visto Corvino non risparmiarsi mai nel fare il bene del Lecce. Capisco che arrivi un punto in cui bisogna fermarsi. Io e gli altri abbiamo fatto di tutto per convincerlo a ripensarci, ma il tema della stanchezza è insuperabile. Come dirigente faccio fatica ad accettare, ma sono costretto ad accettare la definitività del suo ragionamento”.

Il presidente ha poi sottolineato il valore della scelta compiuta sei anni fa, quando decise di riportare Corvino in giallorosso: “Sono convinto che sei anni fa, quando andai a prendere Corvino a Vernole, feci la scelta migliore. Abbiamo avuto un direttore di caratura mondiale”.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema dell’inchiesta emersa negli ultimi giorni. Sticchi Damiani ha escluso qualsiasi collegamento con la decisione maturata dal dirigente: “L’unico motivo è dato dalla stanchezza. Gli eventi mediatici non c’entrano nulla perché parlano del nulla”.

Ora il club dovrà affrontare il delicato passaggio della successione. “Mi lascia una patata bollente legata al direttore sportivo, ma il Lecce va avanti – aggiunge il presidente- Grazie a queste basi solide il Lecce deve andare avanti. Da oggi mi metto in moto con il Cda. Vi dico solo che al momento non ho parlato con nessuno”, ha dichiarato il presidente.

Commosso, Corvino ha spiegato le ragioni della sua decisione senza entrare nei dettagli personali: “Non è facile per me oggi spiegare davanti a tutti quello che è il motivo che mi ha spinto a prendere questa decisione. Capitemi se non sarò lucido. Tredici anni di storia e di amore non si possono raccontare in pochi minuti”.

Anche il direttore dell’area tecnica ha voluto chiarire la propria posizione rispetto alle vicende finite sotto i riflettori mediatici negli ultimi giorni: “L’inchiesta uscita negli ultimi giorni non è stata vissuta come una turbolenza da me e da mio figlio perché non abbiamo nulla da nascondere e siamo sereni. Io non ho più la forza e l’energia per andare avanti. È il Lecce non può aspettare me”.

L’addio di Corvino segna la fine di un ciclo che ha contribuito in modo determinante alla crescita e alla stabilità del Lecce. Adesso il club è chiamato ad aprire una nuova fase, forte però delle fondamenta costruite negli anni dal dirigente che più di ogni altro ha inciso sulla storia recente della società giallorossa.