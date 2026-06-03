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“Lo Sport di Tutti – Le Olimpiadi dell’Inclusione”: al via il 12 giugno, oltre 3000 atleti attesi

Oltre 40mila presenze attese per la manifestazione di inclusività più importante del panorama sportivo italiano che unisce 3mila atleti con e senza disabilità nelle stesse gare e negli stessi spazi. Più di 130 organizzazioni sportive coinvolte in tre giorni dedicati allo sport senza barriere

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