L’imprenditore leghista Di Mattina, assessore a Gallipoli, capolista nel plurinominale alla Camera. Confermato l’uninominale per Marti

PUGLIA – I giochi sono fatti nella Lega pugliese, la grande novità è Toti Di Mattina, già assessore del governo Minerva a Gallipoli. In un primo momento si era pensato che tra gli uomini Di Marti sarebbe stato candidato il consigliere regionale Gianni De Blasi, ma poi ha prevalso la candidatura dell’assessore gallipolino, che attende da anni il suo turno e oggi si ritrova capolista nel plurinominale.

“La Lega di Matteo Salvini in Puglia mette in campo le punte di diamante del partito presenti sul territorio e taglia così il nastro di partenza di questa campagna elettorale scommettendo su programmi e credibilità – recita un comunicato stampa – Tutti riconfermati i parlamentari uscenti: il senatore Roberto Marti, coordinatore regionale del partito, è candidato al Senato nel collegio uninominale di Lecce. Sempre per il Senato, nel collegio plurinominale Puglia, schierata la deputata Anna Rita Tateo, in lista al secondo posto, dopo il leader Matteo Salvini. Il sottosegretario Rossano Sasso rappresenterà la Lega e il centrodestra nel collegio uninominale per la Camera dei deputati di Altamura.

Ma in prima linea anche tre dei quattro consiglieri regionali del partito: dal capogruppo Davide Bellomo a Joseph Splendido e Giacomo Conserva. Senza dimenticare l’imprenditore, da sempre vicino alla Lega, Toti Di Mattina. Bellomo affronterà la sfida nell’uninominale di Bari, Splendido nel plurinominale Foggia Bat, Conserva guida la lista del plurinominale di Taranto, Di Mattina è al primo posto al plurinominale Lecce Brindisi.

“La nostra forza sono i programmi, la presenza sul territorio, un consenso costruito giorno dopo giorno ascoltando i problemi reali delle diverse classi sociali ed economiche dell’Italia e della Puglia, e individuando possibili soluzioni. L’attacco degli avversari fine a se stesso lo lasciamo agli altri”, dichiara il coordinatore Marti. “Nella Lega si cresce tutti. La scelta da un lato di dare il giusto riconoscimento agli uscenti e al contempo valorizzare i consiglieri regionali (aprendo quindi eventualmente le porte di via Gentile ad altri nostri rappresentanti) ne è la prova. Ed è una bella pagina di politica. Siamo solo all’inizio”.