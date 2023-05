M5S, la fase di autocandidatura in Parlamento: a Lecce dopo l’emorragia restano gli uscenti Leonardo Donno e Iunio Valerio Romano. C’è l’ex consigliere Trevisi

ROMA – Il Movimento 5 Stelle in provincia di Lecce ha solo 2 uscenti: Iunio Valerio Romano e Leonardo Donno. L’emorragia politica di questi ultimi anni ha fatto sì che i fuoriusciti fossero molti di più dei fedelissimi: da Barbara Lezzi a Soave Alemanno (oggi con Italia Viva), da Maurizio Buccarella a Veronica Giannone (oggi con Forza Italia), da Diego De Lorenzis, falciato dalla regola dei 2 mandati, a Daniela Donno, che ha seguito le sorti di Di Maio. Sono lontani i tempi in cui tutti gli uninominali se li prendevano i pentastellati con un voto di protesta mai visto prima. I big come D’Alema venivano spediti a casa senza ritorno 5 anni fa. Ora i pentastellati si ritrovano senza molti dei loro vecchi leader e con la voglia di ripartire. Sono rimasti i fedelissimi, come l’ex consigliere Trevisi, che dà la disponibilità a candidarsi: ancora non si sa di chi sarà la scelta finale e se si terranno le parlamentarie. Per ora si conclude la fase delle autocandidature.

“Carissimi iscritti del Movimento 5 Stelle,

ho presentato la mia autocandidatura per le prossime elezioni al Senato – annuncia Antonio Salvatore Trevisi – Tale decisione nasce dall’intenso impegno e lavoro nel M5S sia come attivista che come consigliere regionale.

Durante il mio primo mandato ho ricoperto il ruolo di vice-presidente della Commissione Ambiente e presentato 6 importanti leggi (Reddito Energetico, Economia circolare a rifiuti Zero, Comunità dell’Energia, Politiche di mitigazione ed adattamento ai Cambiamenti Climatici, Moneta Complementare, Mobilità sostenibile e Car Sharing). Gran parte di questi provvedimenti sono stati replicati in molte regioni e votati ad unanimità a beneficio di tante famiglie. Cerco sempre di promuovere le idee più innovative che arrivano dal territorio e dalla forza dell’intelligenza collettiva anche per estendere e migliorare le leggi che ho già realizzato in regione. Ho ricoperto il ruolo di componente del Team del Futuro nel gruppo Facilitatore Nazionale Team Ambiente.

Da pochi giorni sono stato eletto Componente del Consiglio Nazionale del M5S per la circoscrizione SUD (grazie alla fiducia di quasi 2000 iscritti sono risultato il più votato in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Molise).

Per me il M5S sarà sempre il mio unico gruppo politico. Sono un convinto sostenitore delle sue regole, valori e principi e ci metto sempre il massimo impegno in tutto ciò che faccio.

Ho maturato le giuste competenze in più settori, con tanta esperienza nel lavoro di squadra e soprattutto conservo ancora l’entusiasmo che non mi ha ma lasciato dal 2007 (primo V-Day) ad oggi .

Se sarò eletto il mio primo obiettivo sarà quello di creare un fondo rotativo per consentire ad imprese e cittadini di realizzare a costo zero la propria indipendenza energetica con le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. Darò massima attenzione al bene comune soprattutto per una sanità più efficiente, una maggiore qualità dei servizi a partire dalla scuola e dalla formazione. Ho sempre avuto collaborazioni costruttive con tutto il territorio, cercando di rispondere sempre a tutte le istanze che mi sono pervenute. Non mi sono mai fermato davanti alle difficoltà e ho sempre realizzato nuovi progetti per affrontare nel miglior modo possibile il domani di tutti noi. Buon voto libero a tutti”.

