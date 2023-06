M5S, ok per Donno e Trevisi nei collegi plurinominali. Ecco i nomi dei leccesi che restano dopo prima scrematura. In campo anche Alessandrelli

ROMA – Il primo passo è fatto: c’è l’ok dei vertici del Movimento 5 Stelle alla candidatura dell’ex consigliere regionale (esperto nei temi che riguardano il settore energia) Antonio Trevisi e del coordinatore e parlamentare uscente Leonardo Donno. In campo anche l’uscente Iunio Valerio Romano. Per il primo si spalancano le porte del plurinominale al Senato, per il secondo quelle del proporzionale alla Camera. Ma spuntano i nomi anche di altri attivisti leccesi che si sono già confrontati in precedenti elezioni, come Luigi Alessandrelli, imprenditore balneare, che ha ottenuto il via libera per la candidatura in Parlamento, dopo essersi confrontato nelle amministrative gallipoline al fianco di Stefano Minerva, senza successo. Tra i nomi illustri spicca Francesco Mandoi, giudice antimafia, ma anche il giornalista Mimmo Carulli. Il 16 si terranno le parlamentarie, che decideranno le posizioni dei candidati in lista: chi è ai primi posti ha più chance. I pentastellati, al contrario di quello che stanno facendo le segreterie dei partiti, che impongono i nomi con decisioni unilaterali, stanno cercando di dare la parola ai propri iscritti e simpatizzanti attraverso il voto online. Sicuramente resta la grande macchia di non essere riusciti a cancellare una legge elettorale che toglie la parola agli elettori eliminando le preferenze.

”Ci sono al Senato, nel collegio pugliese – scrive su Facebook Trevisi -sono Antonio Salvatore Trevisi, ma tutti mi conoscono come Tony.

Qualche giorno fa ho deciso di presentare la mia candidatura alle parlamentarie interne del M5S per il SENATO e stasera ho avuto conferma che la mia CANDIDATURA È STATA ACCETTATA. Ho sempre amato le tematiche green e sostenuto le tesi sulle tecnologie innovative, da quando ho conseguito il Dottorato di ricerca in Ingegneria ai vari libri e pubblicazioni scientifiche fino alle leggi e mozioni che ho realizzato.

Sono in politica perché voglio, fra i tanti progetti, raggiungere l’indipendenza energetica per famiglie e imprese abbattendo il costo delle bollette, creando posti di lavoro e ristrutturando il patrimonio edilizio con il super bonus grazie alla fonti rinnovabili e all’efficienza energetica.

Durante la mia prima legislatura nel 2015 come Consigliere Regionale per il M5S in Puglia ho presentato 6 leggi molto importanti (Reddito Energetico, Economia circolare a rifiuti Zero, Comunità dell’Energia, Politiche di mitigazione ed adattamento ai Cambiamenti Climatici, Moneta Complementare, Mobilità sostenibile e Car Sharing). Gran parte di questi provvedimenti sono stati replicati in molte regioni e votati ad unanimità. Sono stato promotore e firmatario di numerosi atti e azioni politiche (PdL, Mozioni e interrogazioni).

Attualmente faccio parte del Consiglio Nazionale del M5S per la circoscrizione Sud, grazie ai quasi 2000 iscritti che mi hanno votato nelle ultime elezioni sul portale nelle regioni Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Molise. Ho sempre rispettato tutte le regole del M5S. L’ho visto nascere, sono un attivista da 15 anni, ho conosciuto e stretto la mano a tante persone, per molti di loro sono diventato un punto di riferimento e una persona di fiducia perché ci sono sempre stato dalle riunioni, ai meet up ai gazebi ed eventi. Una fiducia che si è costruita e consolidata nel tempo anche se non mi sento migliore dei chi si è iscritto da poco. Tutti possono portare il loro contributo, tutti abbiamo il diritto di costruire un futuro migliore per il nostro paese. È questo l’obiettivo principale su cui dobbiamo lavorare per i nostri figli e le future generazioni.

Penso di avere l’età, le giuste esperienze e competenze per dare il massimo e perseguire questi obiettivi.

Ho sempre risposto a tutti e ho partecipato a migliaia di eventi, incontri, ecc.

CI SONO SEMPRE STATO per chiunque mi ha chiamato e cercato;

CI SONO alle PARLAMENTARIE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

CI SARÒ SEMPRE e se sarò eletto Senatore del M5S resterò sempre accanto gli iscritti e gli attivisti del M5S perché sono e sarò sempre per tutti TONY TREVISI.

Qualunque sarà il risultato di queste parlamentarie sosterrò sempre il M5S ed ho già in programma una serie di incontri elettorali in tutta la Puglia sulle Comunità Energetiche, il Superbonus e il reddito energetico.

Buona Fortuna a tutti i candidati

Non è importante chi vince, l’importante è reastare sempre nel M5S accanto al nostro Presidente Giuseppe Conte”.

I NOMI DEI LECCESI IN CAMPO

Leonardo Donno

Luigi Alessandrelli

Gabriella Mazzeo

Annalisa Urso

Luca Macavero

Massimo Leggio

Paolo Baglivo

Francesca Ferraro

Paolo Guidotti

Raffaele Renna,

Marcella invidia

Vincenzo Errico