Nuova richiesta di tavolo di confronto tra Pd e civici di Emiliano. Intanto il collegio nord uninominale è per Sebastiano Leo

PUGLIA – Francesco boccia, Loredana Capone e Dario Stefano sono nomi da plurinominale: i giochi sono fatti a sinistra. Con Sebastiano Leo nel collegio uninominale nord, Claudio Stefanazzi (braccio destro di Emiliano) candidato nel barese i giochi dovrebbero essere fatto per i civici che ruotano nella sfera di influenza del governatore. C’è chi vorrebbe alzare la posta. I movimenti civici “CON Emiliano” e “Per la Puglia”, che al fianco del centrosinistra e del M5S governano la Puglia, hanno richiesto da tempo al Pd l’avvio di un tavolo di confronto che non è mai partito.

“Il tavolo può e deve essere l’occasione non per garantire postazioni a donne e uomini da candidare, ma per sancire un’alleanza su temi e proposte, indispensabile per vincere queste elezioni politiche che giungono in un momento complesso per l’intero Paese – spiegano in un comunicato stampa i responsabili della lista “Con Emiliano” – Questa situazione non è rispettosa per i movimenti civici che rappresentiamo e che, a loro volta, rappresentano una consistente fetta della popolazione pugliese, e, tra l’altro, non è utile per il PD. Prendiamo atto con soddisfazione della disponibilità del segretario Letta e dei leader del PD pugliese Emiliano e Decaro ad aprire la discussione. Ma solo un incontro immediato e concludente potrà portare ad un accordo politico stabile e leale. I tempi si accorciano e dobbiamo farci trovare pronti alla sfida che ci aspetta”.