Pd, i veleni per i “blindatissimi” senza donne a capo delle liste continuano. Capone: “Una squadra resta unita”. Amati: “Disonori le donne”

PUGLIA – I veleni sono entrati in circolo e non si fermano: nel Pd c’è molta agitazione. La blindatura di Claudio Stefanazzi a discapito di Loredana Capone non è poi così casuale. Sullo scacchiere politico Michele Emiliano domina garantendosi il suo braccio destro a Roma, spedendo l’avversario Dario Stefano fuori dal partito e non facendo scattare l’altro avversario Sergio Blasi, che poteva entrare in Consiglio regionale da primo dei non eletti se Loredana Capone fosse andata in Parlamento (ora le possibilità di elezione della presidente del Consiglio regionale, che si trova al quarto posto nel plurinominale, sono pochissime).

Lei prova a tenere unita ugualmente la squadra, ma Amati la bacchetta: “Quando si è in una squadra si resta uniti – chiarisce Capone – È così che ho sempre fatto e la mia storia politica lo dimostra. Quando si lotta, si lotta insieme e quando si vince, si vince insieme. Vorrei spiegarvi tante cose perché a voi sento di dover dare delle spiegazioni, perché voi siete la mia squadra.

Non vi nego che sono stati giorni e notti in cui ho riflettuto, ho ragionato.

Non c’è sempre una scelta giusta e una sbagliata anzi, non c’è mai.

C’è una miscela di colore che nasce dall’unione del bianco e il nero, e io, in questi giorni, ero proprio lì.

Quando non condividi delle scelte, quando ciò in cui credi e ciò per cui combatti non viene rispettato, cosa puoi fare?

Quello che ci insegna la storia è che solo chi combatte può prendersi il lusso di rispondere a questa domanda.

E io sono una combattente.

Allora in questi giorni mi sono chiesta se sia il coraggio a spingerti a fare la scelta giusta, però, si puó anche essere coraggiosi sulla spinta di una sciocca idea e qualsiasi sciocco può avere coraggio.

E allora ho capito che non è il coraggio che ti spinge a fare la cosa giusta ma l’onore, e se combatti per qualcosa di importante sicuramente avrai avuto sia l’onore che il coraggio.

Una campagna molto dura ci aspetta.

Una battaglia che ci vede coinvolti come cittadini, come rappresentanti politici e come militanti democratici e progressisti, perché le destre non tornino a governare l’Italia.

E quando le battaglie sono dure non si abbandona il campo, se no chi lo spiega ai soldati di Sapri?

Io ho sempre vissuto la politica come servizio e la famiglia che mi ha cresciuta è stata la palestra in cui mi sono allenata prima di crearmi una mia comunità, una mia famiglia, e voi sapete te che, come in tutte le famiglie, non sempre si è d’accordo ma sempre si cresce, insieme.

E il sacrifico non è mai abbastanza.

La mia comunità, oggi, è quella del partito democratico: con i suoi mille difetti e i mille errori.

Ma è il mio partito, che ho contribuito a fondare, e per attuarne i valori dobbiamo fare ancora tante battaglie.

E allora vi chiedo:

Se non io e se non noi, chi?

Se non ora, quando?

Ora la nostra battaglia è contro le destre, e in questo senso deve concentrarsi il nostro impegno.

È la nostra battaglia e come combatterla lo si decide insieme”.

LA BACCHETTATA DI FABIANO AMATI

Ecco il post del consigliere regionale Fabiano Amati, da sempre critico verso la squadra di Michele Emiliano: “Cara Loredana,

ma ti rendi conto che così facendo disonori le donne e le loro battaglie?

Altro che squadra, dovere, lotta e onore.

Tu ti stai accontentando delle briciole lasciate dagli uomini, assecondando le loro decisioni. Tu stai facendo il “gioco” degli uomini che strumentalizzano le donne. E così facendo non ti accorgi quanto la tua condotta legittimi le parole ingiuste e provocatorie di Emiliano sul tuo conto, e cioè – cito a memoria – che ti nominò assessore nel 2015 nonostante non fossi stata eletta. Che vale quanto invitarti a non protestare e tacere.

Ti ho ascoltato con attenzione e siccome tu non riesci nemmeno a “recitarlo” il discorso che ti sei scritta per non sbagliare nulla o indispettire qualcuno, ti assicuro che combatterò anche per te.

Con franchezza e amicizia”.