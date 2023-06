Tajani presenta la squadra con Congedo in platea: “Centrodestra unito”. Caroppo: “Ritorno a casa”. D’Antini fedele al partito: “Mi sento un soldato”

LECCE – Oggi, alle 17.30, nell’hotel Hilton Garden Inn di Lecce, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, si è presentato puntuale per concedersi alle domande della stampa locale e nazionale sulle elezioni politiche. C’è ancora Silvio Berlusconi tra i candidati, a 28 anni dalla sua prima discesa in campo. L’europarlamentare Andrea Caroppo è la grande novità per Forza Italia Lecce: il suo è un ritorno tra i moderati (candidato al terzo posto nel plurinominale per la Camera), dopo una breve parentesi: la sua è una candidatura con importanti possibilità di riuscita (il capolista potrebbe vincere nell’uninominale). “Lo abbiamo tirato giù da Bruxelles – ironizza il segretario Mauro D’Attis – Sono contento che sia tornato tra gli amici”. “La mia è una scelta di campo nel Partito Popolare Europeo – spiega Caroppo, che saluta e augura il successo a Saverio Congedo, in prima fila, candidato all’uninominale (“Lecce nord” – Brindisi) con Fratelli d’Italia – Mi hanno accolto come il figliol prodigo. Forza Italia sarà una garanzia per il futuro governo: è la forza moderata nel centrodestra. Diffidate dalle ‘ministre’ riscaldate. È il momento di dare rappresentanza a questo territorio il 25 settembre”.

La conferenza stampa si apre con i saluti del segretario Mauro D’Attis (primo nel plurinominale per la Camera), alla sua sinistra c’è il senatore Dario Damiani, (candidato al secondo posto nel plurinominale per il Senato, dietro a Lucia Ronzulli), che traccia un bilancio positivo di quello che è stato fatto in Parlamento.

“Abbiamo presentato una squadra competitiva espressione di tutti i territori – afferma Tajani – Il centrodestra è unito, non siamo come la sinistra. Abbiamo difeso i porti pugliesi dall’invasione e dal dumping cinese. 20 anni fa Berlusconi cercava di portare Putin dalla nostra, non possiamo pensare che quel tipo di azione diplomatica fosse sbagliata. Oggi è una situazione politica totalmente diversa”. Il coordinatore nazionale di Forza Italia lancia il suo progetto di alta velocità fino a Lecce e poi bacchetta il Movimento 5 Stelle: “Sono stati uno sfacelo per l’Italia. Ricordiamo anche il caos della vaccinazione obbligatoria e delle mascherine”. Tajani quando parla del programma spiega che i forzisti puntano all’aumento dello stipendio dei professori e delle forze dell’ordine.



Nella squadra forzista leccese spicca anche la candidatura di Filomena D’Antini (al quarto posto, dietro Andrea Caroppo), che non ha seguito la sua amica Mara Carfagna nell’addio a Berlusconi. La consigliera di Parità resta fedele ai berlusconiani con una sfida difficile, ma coerente: “Mi sento un soldato in questa campagna elettorale – dice – La seconda provincia della Puglia non ha infrastrutture e collegamenti adeguati: spero che insieme a tutti i nostri amici possiamo riuscire a cambiare le cose. Tanti amministratori ed ex amministratori nella sala conferenze: dall’ex sindaco di Poggiardo Colafati all’ex vicesindaco Messuti, fino al vicesindaco Roy De Santis. A fine conferenza c’è spazio per un applauso al compianto Raffaele Baldassarre, ex europarlamentare cavallinese.

