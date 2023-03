Arriva il closing party della rassegna Tagghiate Urban Fest, sul palco il rapper padovano Dutch Nazari

LECCE – Dopo l’estate piena di concerti con Sud Sound System, Noyz Narcos, La Municipàl, Mecna & CoCo, Moka Family, Vinicio Capossela, Carolina Bubbico, Margherita Vicario e tanti altri, sabato 10 settembre (start ore 18.00 > ingresso 3 euro fino alle 20.00/ 5 euro dalle 20.00 > biglietti disponibili al botteghino) il nuovo parco urbano Tagghiate Urban Factory di Lecce ospita il Closing Party del Tagghiate Urban Fest, la rassegna musicale ideata e organizzata da Molly Arts Live, con il concerto del rapper Dutch Nazari che porterà sul palco il suo ultimo album “Cori da Sdraio”,disponibile su tutte le piattaforme digitali per Undamento. Prima e dopo il concerto del cantautore padovano si alterneranno momenti di svago e musica con l’happy hour (dalle ore 18.00 alle ore 20.00) a cura di Radio Wau e il repertorio underground di Bruné, Grave, Lil Bisc e Manuel.

A seguire (dalle ore 20.00 alle ore 23.00) la musica indipendente di Castromassi, Sofia Rollo, Ade & Steppo, La Malasorte, Zeboh e il dj set di chiusura (dalle ore 24.00 alle ore 01.00) a cura di Mundial, il progetto elettro- tribal dei musicisti Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco.

Dutch Nazari torna sulle scene con nuovi brani, dove i testi scivolano su strumentali dalle sonorità ibride, tra pop ed elettronica. Le tematiche affrontate mescolano senza soluzione di continuità argomenti personali e politici, tematiche individuali e sociali, immagini precise e considerazioni astratte. Dutch Nazari prende spunto dal proprio vissuto ma nel testo lascia solo qualche indizio personale, mantenendo tutto un po’ segreto, nascosto. Gioca con le parole, ironizza e colpisce con un testo ricco di riflessioni più generali che appartengono a un’intera generazione. Il talento poliedrico di Dutch lo porta anche a collaborare anche con personalità artistiche non legate – o non solo – al mondo della musica. L’incontro con il poeta Alessandro Burbank da vita a un sodalizio artistico importante che, nel corso degli anni, ha trovato espressione in diverse e svariate attività, fino alla messa in scena dello spettacolo “A una metrica distanza ”- uno show divulgativo semi-serio dove la poesia “sfida” la musica – e il lancio di un podcast dal titolo “Cosa preferiresti”. Uno scontro goliardico e spassionato basato sull’omonimo gioco: “Preferiresti essere uno squalo che sa anche volare o un gabbiano che sa anche nuotare negli abissi? Preferiresti avere il potere di depilare le persone con lo sguardo o di renderti invisibile ai felini?”. Dutch Nazari e Alessandro Burbank, insieme ai loro ospiti che si alterneranno uno a puntata, danno una risposta a questi e ad altrettanto importanti quesiti. Tra i primi ospiti Martìn Sal e Dargen D’Amico.

Il parco Tagghiate Urban Factory è gestito da Oikos Sostenibile, Onza Onza, Molly Arts live e Janub sulla base di un progetto di innovazione sociale promosso in collaborazione con il Comune di Lecce (proprietario della struttura, una vecchia cava riqualificata) e finanziato dalla Regione Puglia con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione attraverso il bando “Luoghi Comuni”.