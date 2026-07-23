Lions Club Tricase – Capo di Leuca “Novecento Riders”: Roberto Giuseppe Cavallo alla guida del Club per il 2026/2027

La Charter Night del Lions Club Tricase – Capo di Leuca “Novecento Riders” ha segnato l’avvio del nuovo anno sociale e il rinnovo della guida del sodalizio. Nel corso della cerimonia, ospitata dall’Approdo Boutique Hotel di Santa Maria di Leuca, Roberto Giuseppe Cavallo è subentrato alla presidente uscente Maddalena Antonaci Dell’Abate, assumendo la guida del Club per l’anno sociale 2026/2027.

La serata ha rappresentato uno dei momenti più significativi della vita associativa del Club, riunendo soci, autorità e ospiti in un’occasione dedicata ai valori del lionismo. L’incontro ha consentito di ripercorrere le attività svolte nell’ultimo anno e di condividere gli obiettivi che guideranno il nuovo percorso associativo.

Fra le Cariche Lionistiche presenti il Past Presidente del consiglio dei governatori Leonardo Potenza ; Il Past Governatore del distretto 108AB Girolamo Tortorelli ed il Consigliere del Governatore Giuseppe Cariulo.

Nel salutare i presenti al termine del suo incarico, Maddalena Antonaci Dell’Abate ha espresso gratitudine nei confronti dei soci che l’hanno affiancata nel corso dell’anno sociale, sottolineando come i risultati raggiunti siano stati il frutto della collaborazione, della partecipazione e del comune impegno al servizio della comunità.

Con la consegna della Campana, simbolo della continuità e della tradizione lionistica, Roberto Giuseppe Cavallo ha assunto ufficialmente la guida del Club.

Nel suo primo intervento da presidente ha ringraziato i soci per la fiducia ricevuta, ribadendo l’impegno a rafforzare il percorso intrapreso dal sodalizio attraverso iniziative dedicate al territorio, sviluppate in sinergia con il volontariato, le istituzioni e le realtà locali.

Nel corso della serata è stato inoltre presentato il Consiglio Direttivo che accompagnerà il presidente nel nuovo anno sociale:

Presidente: Roberto Giuseppe Cavallo

Roberto Giuseppe Cavallo 1ª Vice Presidente: Rossella Primiceri

Rossella Primiceri 2° Vice Presidente: Maurizio Botrugno

Maurizio Botrugno Segretario: Luca Antonio Esposito

Luca Antonio Esposito Cerimoniere: Mila Boso De Nitto

Mila Boso De Nitto Tesoriere: Giovanni Grimaldi

La Charter Night è stata anche occasione per la consegna di Attestati di benemerenza :

Al Dott. Andrea Feltri docente di criminologia clinica e giudice onorario del tribunale dei minorenni per le numerose collaborazioni e presentazioni con il Club Tricase capo di Leuca. Al Professor Ruben Razzante docente di diritto dell’ informazione all’università Cattolica di Milano ed alla LUMSA ,direttore scientifico del festival internazionale del giornalismo”FIGIlo”alla decima edizione con la collaborazione fattiva del Club Tricase capo di Leuca. Al Console onorario della Lituania per Puglia e Basilicata Dott. Giuseppe Saracino per il gemellaggio distrettuale tra il distretto 108AB Lions Puglia e l’intero distretto Lituano realizzato dal Presidente del Lions Club Capo di Leuca Maddalena Antonaci dell’Abate e la responsabile del Distretto Lions Puglia AnnaRita Cordella , e per il gemellaggio del Club Lions Tricase capo di leuca con il Club Lions di Telsiai in Lituania. Alla Dott.ssa Antonella Cazzato dirigente scolastico Istituto Grazia Deledda per l’impegno nelle varie iniziative Lionistische intraprese con il Club Lions Tricase Capo di Leuca.Al Dott. Giovanni Morciano responsabile amministrativo del Grande Hotel Tiziano di Lecce per il continuo ed insostituibile impegno profuso nella crescita del Club Lions Tricase Capo di Leuca .Dopo l’ingresso dei nuovi soci. Ed i ringraziamenti alla socia Natalia Romano, per l’impegno profuso nel’ospitare due ragazzi per due settimane uno Proveniente dall’Austria ed uno Proveniente dalla Russia degli scambi giovanili Lions.

L’incontro si è concluso in un clima di convivialità e partecipazione, con l’auspicio che il nuovo anno sociale possa tradurre in iniziative concrete i valori del lionismo. Si apre così una nuova fase per il Lions Club Tricase – Capo di Leuca “Novecento Riders”, chiamato a proseguire il proprio percorso di servizio con entusiasmo, spirito di collaborazione e attenzione ai bisogni della comunità.