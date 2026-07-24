Il piazzale antistante l’Ospedale di Copertino da questa sera avrà il nome del dottor Antonio De Benedittis

COPERTINO ( LE ) Quando la memoria non ci inganna. Questa sera alle 18:00 il Piazzale antistante l’Ospedale di Copertino avrà il nome del Dottor Antonio De Benedittis. Cade cosi dopo mezzo secolo e passa il silenzio su questa figura di medico e padre di famiglia indimenticabile. Sul fiorire degli anni sessanta il nostro ginecologo approda nell’Ospedale san Giuseppe da Copertino e vi rimarrà sino alla sua dipartita.

Tanti sono stati i bambini di allora che sono nati fra le mani del nostro dottore, oggi felici adulti e padri di famiglia. Una figura di professionista , quella del dottor Antonio De Benedittis di tutto rispetto, valore medico e sociale elevato. Anni fa le mani di qualche illustre sconosciuto aveva gettato nel dimenticatoio una targhetta che in Ospedale ricordava il nostro ginecologo. Quel gesto di un senza memoria non sfuggi ai famigliari ed a coloro che onorano la memoria di una Città come Copertino, Patria del Santo dei Voli!

E cosi, una volta tanto il “Nemo profeta in Patria” è sconfitto e viene dato il giusto spazio e l’ossequio memoriale alla figura di un medico di grande valore! Questa sera alle 18:00, grazie al sindaco Vincenzo De Giorgi , cadrà quel muro di silenzio che da più di mezzo secolo avvolgeva la figura del dottor Antonio De Benedittis.