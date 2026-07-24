Surbo accende l’estate con il concerto di Angelo Famao in Piazza Unità Europea a Surbo

Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina. Domenica 26 luglio, con inizio alle ore 21, Piazza Unità Europea si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere il concerto di Angelo Famao, tra gli artisti più seguiti del panorama neomelodico e pop italiano. L’evento, in collaborazione con l’agenzia di spettacoli e produzioni “EpMusic” di Andrea Poci”, è confermato anche tra le tappe del tour estivo 2026 dell’artista.
L’artista siciliano, celebre per successi come Tu si’ a fine do’ munno, porterà a Surbo uno spettacolo ricco di energia, musica e coinvolgimento, con una scaletta che ripercorrerà i suoi brani più amati e le hit che hanno conquistato milioni di ascolti sulle piattaforme digitali. L’evento rappresenta un’importante occasione di aggregazione e di promozione del territorio, capace di richiamare spettatori provenienti da tutta la provincia e dalle aree limitrofe.
Piazza Unità d’Europa sarà il cuore di una serata all’insegna del divertimento, della condivisione e della buona musica, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza da vivere insieme. L’ingresso è libero.
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