Covid, in 4 nella terapia intensiva del DEA (ma sono finiti in ospedale per altre gravi patologie). 709 nuovi casi in Puglia, 180 nel leccese

PUGLIA – Il quadro della situazione endemica ce lo fornisce il numero dei pazienti con covid ricoverati in terapia intensiva al DEA di Lecce: sono diventati 4, tutti salentini (erano 5: la media è di 70 anni). Ma la cosa più importante è che sono ricoverati con Covid, non a causa della malattia scatenata dalle varianti del SARS-Cov-2. Le loro condizioni non sono disperate: il direttore della Rianimazione, dottor Giuseppe Pulito, spiega che possono salvarsi, nonostante i problemi respiratori: uno di loro è già negativo. Alcuni hanno superato un intervento chirurgico. Nell’altra terapia intensiva (quella non Covid) i pazienti, invece, sono 14. Questi numeri chiariscono che non c’è più alcuna emergenza.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 12.164 (ieri 10.209) test eseguiti e 709 (ieri 1.173) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 5,83% rispetto all’11,49% di ieri, al 7,28% di lunedì, al 7,85% di domenica, al 9,65% di sabato, all’8,54% di venerdì, al 17,83% di giovedì, al 6,48% di mercoledì.

Si registrano 10 decessi rispetto ai 12 di ieri, a 0 di lunedì e domenica, ai 4 di sabato, ad 1 di venerdì, ai 5 di giovedì, ai 3 di mercoledì.

Con 180 nuovi casi (ieri 302) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 243 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 158 a 136 (-22), mentre gli attualmente positivi scendono da 10.767 a 10.526 (-241).

Dei 136 ricoverati, 128 (ieri 149, -21) sono in area non critica, mentre 8 (ieri 9, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 243

Provincia di Bat: 50

Provincia di Brindisi: 64

Provincia di Foggia: 73

Provincia di Lecce: 180

Provincia di Taranto: 80

Residenti fuori regione: 17

Provincia in definizione: 2

Link Sponsorizzato