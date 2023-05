Acquedotto rurale, cittadini di Borgo Piave e di Frigole ancora senz’acqua. Interpellanza urgente di Rotundo per interventi immediati

LECCE – Il capogruppo Pd, Antonio Rotundo ha depositato un’interpellanza urgente sull’acquedotto rurale di Frigole. In questi giorni i cittadini di Borgo Piave e di Frigole che utilizzano il vecchio acquedotto rurale sono di nuovo senz’acqua a causa dell’ennesima rottura delle condutture. L’infrastruttura rurale costruita negli anni ‘30 per via dell’usura subisce ripetutamente guasti e danneggiamenti alle tubazioni, oramai vecchie ed obsolete. Il trasferimento dell’acquedotto rurale, avvenuto pochi anni fa, dall’ex Ersap ad Arif non solo non ha risolto il problema ma, come affermato in questi giorni dagli stessi amministratori dell’agenzia, Arif non è in grado di poter assumere impegni che prevedano tempi certi per la realizzazione di un nuovo acquedotto.

Arif ha ribadito che l’acqua erogata dell’acquedotto rurale non è potabile e che non può essere utilizzata per il soddisfacimento dei bisogni personali e familiari ma solo per usi irrigui ed agricoli. Già nel 2017 il responsabile del servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia aveva informato di ciò il nostro Comune declinando ogni responsabilità che potrebbe derivare dall’uso improprio dell’acqua da parte dei cittadini. “La situazione di profondo disagio in cui sono costretti a vivere da troppo tempo i residenti di borgo Piave e di Frigole indegna di un paese civile non è più tollerabile e richiede soluzioni urgenti da parte delle istituzioni – chiarisce Rotundo, che chiede quali iniziative intende adottare l’amministrazione Salvemini per dare soluzione alla situazione sopra descritta e se non ritenga di dover chiedere alla ASL di verificare la qualità dell’acqua per usi potabili. Inoltre, il capogruppo del Pd chiede al sindaco “se non ritenga di dover sollecitare la convocazione con la massima urgenza di un tavolo tecnico-politico intorno a cui far sedere Comune, Regione, Arif, Acquedotto Pugliese ed Autorità idrica pugliese.

