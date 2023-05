Intervista al giornalista Rai, Mauro Giliberti, sul governo Meloni: “Fitto? In tanti si mangiano i gomiti. Avevano pensato a Mantovano Governatore nel 2025”. Poli, occasione persa

Abbiamo chiesto un commento a Mauro Giliberti sul ritorno da protagonista di chi nel centrodestra veniva dato per spacciato. Il giornalista RAI, che da diversi anni lavora gomito a gomito con Bruno Vespa, esordisce così:

“Hanno ammazzato Fitto, Fitto è vivo…”

Parafrasi De Gregori?

“Quelle strofe enigmatiche sembrano essere la sintesi beffarda della parabola politica di un uomo che è stato giudicato troppo presto (e troppo spesso) finito. È una fenice perché ha un talento personale di livello diverso, ha visione e sa andare sott’acqua continuando a lavorare sodo, senza perdere relazioni. Ha avuto una forza mentale impressionante. E Meloni ne ha bisogno”.

Fitto ministro ce lo potevamo aspettare. Lo abbiamo scritto anche in campagna elettorale che – se Meloni avesse vinto – l’ex ministro sarebbe tornato al governo. Ma il ritorno di Alfredo Mantovano è un vero e proprio colpo di scena, non credi?

“Sino ad un certo punto. Con Mantovano Giorgia Meloni non ha mai smesso di sentirsi. Lo considera – a ragione – un tecnico lucido e capace, perfetto per controllare ogni virgola prima della firma di un premier. Lui lasciò la politica deluso, ma con la naturalezza di chi ha un lavoro. Ed è rientrato dalla porta principale forte anche della coerenza della sua storia personale. E forse, la voglia di rimettersi in gioco gliela ha data anche un po’ la sua città, che poche settimane fa lo ha abbracciato con grande affetto per la perdita dell’amata compagna di una vita, Silvia”.

Ti aspettavi un ritorno, insomma…

“Secondo me Meloni e lo stesso Fitto – con cui ha ricucito da tempo – lo avrebbero visto bene come candidato alla Presidenza della Regione per il dopo Emiliano, contro Decaro nel 2025. Ma lui non ci pensa affatto, almeno per ora preferisce nettamente questo profilo, a livello caratteriale. Poi tutto può cambiare…chissà… ”.

In che senso?

“Ha in mente di fare il sottosegretario alla Gianni Letta, senza rilasciare una dichiarazione alla stampa per tutta la durata dell’esecutivo. È la dimensione che ha scelto, e che interpreterà molto bene. Il Salento e la Puglia tutta (al netto dei campanilismi) sono ampiamente rappresentati. Poi le regionali sono lontane, può accadere di tutto, magari lo convincono”.

Il ruolo di Fitto è cruciale, sul piano politico della collocazione europeista e sul piano economico: ci sono i milioni del PNRR in ballo!

“Fitto gestirà una delega decisiva non solo dal punto di vista tecnico (gli Affari Europei), ma soprattutto politico. È lui che dovrà fare della Meloni una leader realmente europea, portandola a rompere il ghiaccio con Von Der Leyen e Metsola, signore a cui – mentre lo si dava appunto per finito – lui imparava a dare del tu. Imprescindibile passpartout, tanto che, a sorpresa, oltre alla Coesione Territoriale arriva la delega al Pnrr che lo rende centrale in ogni consiglio dei ministri di qui ai prossimi anni. Risorto, con tenacia e visione politica diesel. Credo che molti si stiano mangiando i gomiti per averlo mollato”.

Tra i vecchi leader alla ribalta manca solo la senatrice: eppure anche lei fece parte per un brevissimo periodo di Fratelli d’Italia. Non ha saputo gestire i rapporti con Giorgia Meloni?

“Se fosse rimasta sempre dalla stessa parte oggi avrebbe avutoprobabilmente un ruolo in un governo in cui donne capaci e di destra non abbondavano nella rosa a disposizione di Meloni. Avrebbe avuto, oggettivamente, entrambe le doti”.

Ma non è un po’ avanti con gli anni?

“È poco più grande di Casellati e poi se li porta benissimo. Del resto, se ci pensi, è nove mesi più giovane di Joe Biden”.