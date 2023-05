“Una Panchina Rosa per la Vita” a Martignano, l’iniziativa L.I.L.T. per la prevenzione dei tumori

MARTIGNANO – Nell’ambito delle attività collaterali della L.I.L.T. nazionale a favore di “Ottobre in Rosa”, il Coordinamento RegionalePugliese, la Sede Provinciale di Lecce, l’Ufficio Stampa eComunicazione Regionale ed il Comune di Martignano, hanno presentato domenica 23 ottobre il progetto “Una Panchina Rosa per la Vita”. Il sindaco del Comune Salentino, Luciano Aprile, ha adertito immediatamente alla proposta inviata dal Coordinatore Regionale prof. Savino Cannone per tramite del responsabile dell’ufficio Stampa e Comunicazione regionale Gianfranco Delle Rose. Il Sindaco Aprile ha coinvolto nell’iniziativa la Commissione per le Pari Opportunità del suo comune e si è dato via al progetto estremamente interessante. Una Panchina Rosa per la Vita di fatto è in linea tanto con le finalità della L.I.L.T. e tanto con i principi che hanno sempre ispirato l’idea di gestione politica di un territorio da parte dell’amministratore della cosa pubblica Luciano Aprile. Il Progetto ancorchè nella sua semplicità realizzativa, assume però un alto valore per la comunicazione riferita alla Prevenzione, che rimane l’arma più potente da mettere in campo per combattere i tumori.

La “Panchina Rosa per la Vita” è in legno ed è stata realizzata dall’Artigiano martignanese Giuseppe Grazioli. La struttura in Rosa è posizionata nella piazza centrale, Piazza della Repubblica. Martignano è il più piccolo dei Comuni appartenenti alla “Grecia Salentina” ma tra i più attivi dell’intera provincia e questa ennesima iniziativa lo conferma. Sulla Panchina è stata affissa una targa commemorativa ed esaustiva, che spiega le ragioni di tale posizionamento e sulla quale c’è scritto: “UNA PANCHINA ROSA PER RICORDARTI CHE LA PREVENZIONE È VITA 23/10/2022 L.I.L.T. PUGLIA – COMUNE DI MARTIGNANO”. Alla cerimonia di consegna della Panchina alla comunità erano presenti: il Sindaco Luciano Aprile, il Presidente Provinciale della L.I.L.T. dott. Carmine Cerullo, la consigliera Roberta Rosato che ha curato l’organizzazioned, il parroco don Paolo Russo che ha impartito la benedizione e tantissime persone provenienti anche da altri comuni limitrofi a Martiganano, significatica la presenza di giovani e giovanissimi target primari del messaggio.

Di Prevenzione si dovrebbe parlare ogni giorno ed in ogni occasione possibile, per tal motivo posizionare nelle città una panchina colorata di Rosa equivale ad avere costantemente e quotidianamente una sollecitazione ad espletare i normali protocolli stabiliti per tale scopo.

Ottobre in Rosa è una manifestazione, che si protrae per tutto il mese di ottobre, specifica per il tumore alla mammella causa che provoca in Italia ogni anno la morte di decine di miglia di donne euomini, anche se questi in numero molto ridotto. Come detto non bisogna perdere nessuna occasione per parlare di prevenzione contro i tumori in generale ed è per tal motivo che si è pensato al Progetto “Una Panchina Rosa per la Vita”, Rosa perchè organizzato nell’ambito del Mese in Rosa ed una Panchina perchè, come la Panchina, è rivolto a tutti.