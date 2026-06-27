Cursi saluta Lorenzo, lacrime e preghiere per il 16enne vittima di un sinistro stradale

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Questa mattina, il silenzio di centinaia di persone a Cursi ha spaccato il cuore di un’intera comunità. Il sole è sembrato d’un tratto gelido di fronte alla tragedia più innaturale, quella che nessun genitore, nessun amico, nessun paese dovrebbe mai trovarsi a raccontare: l’addio a

Lorenzo Polo di soli 16 anni. Il suo sorriso e la sua giovinezza si sono spenti mentre era in sella alla sua moto, lo scorso giovedì notte. Una corsa spezzata troppo presto, che oggi ha trovato il suo doloroso epilogo in una chiesa gremita fino all’inverosimile, incapace di contenere un dolore così immenso e devastante.

Al centro della navata, una bara bianca, candida come la purezza dei suoi sedici anni, e su di essa un cuscino di fiori bianchi, gli stessi che gli amici, con le mani tremanti e gli occhi gonfi di pianto, hanno stretto a lungo.

Questa mattina, attorno a quel feretro si è consumato lo strazio più profondo e lacerante. La famiglia Polo è rimasta immobile, devastata da una sofferenza che non trova conforto nelle parole. Tanti i compagni di scuola e gli amici di sempre che si sono stretti in abbracci disperati, con gli sguardi smarriti di chi non riesce ad accettare il vuoto lasciato da Lorenzo.

“Non si può morire a sedici anni, non si può salutare un figlio, un amico, un compagno di giochi così”, è il pensiero comune tra la folla.

All’uscita dalla chiesa, il feretro è stato accolto da un applauso scrosciante, un brivido lungo che ha unito il sagrato alla piazza in un ultimo, caloroso saluto. L’intero paese si è stretto in un abbraccio ideale attorno alla famiglia Polo, il primo cittadino ha dichiarato il lutto cittadino. Il ricordo di Lorenzo, giovane talentuoso, buono e generoso, rimarrà scolpito per sempre nel cuore di tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino.