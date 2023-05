“Destra di Governo”, Fratelli d’Italia pronti alla riscossa in Regione, ma con profilo basso e atteggiamento collaborativo. La linea di Fitto da Roma a Lecce: “Serietà e responsabilità”

LEQUILE –Il ministro alle Politiche europee e PNRR, Raffaele Fitto, in mattinata, ha riabbracciato la sua Maglie (con tappa a Palazzo di Città e nel Consiglio comunale) e nel pomeriggio si è presentato a Lequile, nella Tenuta Caradonna, per un convegno sulla “Destra di Governo”. Mantiene un profilo basso il ministro, che non attacca nessuno e promette di tenere aperto il dialogo con tutti in maniera seria e responsabile. Non si sbilancia nemmeno sulla 275, la strada che collega Maglie a Leuca, ma promette di trovare soluzioni insieme a tutti i soggetti interessati. Con il PNRR l’Italia riceve 232 miliardi, di cui 120 miliardi di opere pubbliche, ma con l’aumento del 35% delle materie prime i progetti fatti rischiano di sfumare. Fitto punta sul fatto che dovranno essere messi in campo dei correttivi: “Soluzioni più adeguate da trovare con la Commissione europea”.

Il deputato Saverio Congedo spiega che “al Ministro Fitto è toccato lo sforzo più importante dal secondo dopoguerra ad oggi: la gestione dei fondi del PNRR, e questo incarico, onore e onere, lo ricopre ancora una volta un salentino”. “Giorgia ci chiede di essere sempre presenti affinché il governo non sia mai sotto in commissione” – conclude il segretario provinciale leccese di FdI. Questo centrodestra non promette soluzioni immediate: è concreto e pragmatico e punta anche a riconquistare la Regione Puglia partendo da Roma. La strategia la disegna il consigliere regionale Antonio Gabellone: “È stata una campagna elettorale straordinaria. Dopo le regionali avevamo voglia di tornare a vincere. Bene così, se è servito a raggiungere questo risultato. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche, perchè questa vittoria non è il punto d’arrivo ma un punto intermedio per il nostro territorio. Ci saranno scelte difficili, sono già iniziate le prime manifestazioni di piazza, l’antipasto di ciò che ci verrà offerto nei prossimi mesi, quindi tocca a noi essere sempre presenti ed essere il perno della nostra coalizione. In commissione sanità ascoltiamo il grido di dolore di coloro che non riescono ad avere accesso alle giuste cure, soprattutto a causa delle lunghissime liste d’attesa». Gabellone torna anche sull’argomento della 275: “Dobbiamo puntare a smascherare le bugie che ci vengono raccontate. Abbiamo il problema della mobilità, che ci danneggia enormemente, e ancora, il problema dell’aeroporto di Brindisi”.

Fitto ha dato la linea: FdI dev’essere partito di governo: serio e costruttivo. Poi il leader ricorda di come il partito di Giorgia Meloni abbia raggiunto un traguardo che sembrava impossibile per un partito che partiva dall’1,30%. “Dobbiamo strutturare il partito e far emergere la verità nonostante la campagna stampa fatta contro di noi” – spiega il ministro salentino, che ricorda l’esito positivo della missione europea di Giorgia Meloni. Concretezza è il mantra, anche sulla crisi energetica, con gli aiuti che sono in arrivo. Fitto chiede ai suoi pazienza se non riesce ad ascoltare tutti, perché il lavoro romano è enorme e di grande responsabilità. La strategia è chiara, da Roma a Lecce: la vera vittoria sarà quella di uscire da una crisi che non ha precedenti, tra guerra, inflazione e imprese in ginocchio.