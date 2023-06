Tutto pronto per il IX meeting annuale di Federaziende: si parlerà di incentivi, formazione, internazionalizzazione e digitalizzazione d’impresa

LECCE – Si svolgerà Giovedì 15 Dicembre 2022 alle ore 17,30 il consueto Meeting Annuale di Federaziende – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati – giunto ormai alla IX Edizione, dal titolo: ‘’Sviluppo Condiviso delle P.M.I. e cultura d’Impresa: Incentivi, Formazione, Internazionalizzazione e Digitalizzazione’’. Location scelta dagli organizzatori l’Hotel & Conference Leone di Messapia S.P. 23 Lecce. Un evento molto atteso dagli Imprenditori Salentini e dai Professionisti (Commercialisti e Consulenti del Lavoro) del Territorio che quest’anno ha ottenuto, tra gli altri, il Patrocinio della Camera di Commercio di Lecce, della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Aprirà i lavori il Presidente Nazionale di Federaziende Simona De Lumè alla quale seguiranno i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci, del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Loredana Capone, del Presidente Onorario E.Bi.N. (Ente Bilaterale Nazionale) Gennaro Capoccia e del Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Marco de Franco. Illustri i relatori dell’evento di alto profilo tecnico alcuni e politico altri. Ad Alessandro Miglietta già Presidente del Consiglio di Amministrazione di Federaziende CoFidi Soc. Coop. è affidato il compito di illustrare alla platea le misure agevolative attualmente esistenti in ambito regionale, nazionale ed internazionale per l’apertura di nuove imprese e/o per l’ampliamento di strutture già esistenti; cui seguirà l’intervento dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci che illustrerà le nuove misure in programmazione previste dall’Ente Regione per l’annualità 2023 e successive. Interverranno anche Angelo Bramato Responsabile Ufficio Formazione Federaziende Nazionale che illustrerà alla platea le opportunità riservate alle imprese dalla Formazione 4.0 e dal Fondo Nuove competenze; mentre l’Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo relazionerà sulle misure esistenti ed in programmazione a livello regionale nel settore della Formazione. Apposito spazio verrà riservato al Dott. Angelo Vincenti già Dirigente Punto Impresa Digitale della CCIAA il cui intervento è finalizzato ad illustrare agli intervenuti il ruolo, le funzioni e i servizi offerti dai Punti Impresa Digitale e le modalità tecnico-operative per poter usufruire di detti servizi con un’attenta analisi dei punti di forza e di debolezza. Previsti anche gli interventi di Carlo Barone Esperto di internazionalizzazione e di Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia. Il Coordinamento dell’evento è affidato a Simone Resinato Responsabile del Centro Assistenza Tecnica Federaziende Lecce, mentre le conclusioni a Eleno Mazzotta Segretario Generale Nazionale di Federaziende.

