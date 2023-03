Maxi truffa per 15 milioni di euro con il bonus edilizia: 77 indagati in tutto il Salento

SALENTO (Lecce) – Settantasette indagati in una maxi inchiesta avviata dalla Procura di Lecce sui fondi erogati dall’Agenzia delle Entrate con il bonus facciate o ecobonus ordinario. La pm Simona Rizzo ha emesso un decreto di sequestro preventivo delle somme intercettate da imprenditori e committenti residenti un po’ in tutti i comuni del Salento, tra Taurisano, Racale, Ugento, Lizzanello, Copertino, Melissano, Alliste, Casarano, Lecce, Gallipoli, Avetrana (Taranto), Ruffano, Castrignano del Capo, Presicce-Acquarica, Nardò, Matino, Sannicola, Surbo e Gallipoli. Nel mirino sarebbero finite una decina di imprese attive nel settore dell’edilizia.

E nella mattinata di mercoledì 14 dicembre i militari del Gico (il Gruppo investigativo criminalità organizzata della Guardia di Finanza) hanno eseguito le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati con la contestuale notifica dell’avviso di garanzia sequestrando crediti per quasi milioni e 359mila euro superiore per ciascun indagato a 50mila euro. Al momento le ipotesi di reato contestate sono quelle di truffa aggravata e continuata, indebite compensazioni, emissione di fatture e documenti per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.

Il sistema della truffa, come tante altre compiute in questi mesi in tutta Italia, è sempre la stessa. I beneficiari del bonus avrebbero inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate un modello di dichiarazione in cui verrebbe attestato falsamente di aver realizzato lavori su immobili e di voler cedere il relativo e inesistente credito d’imposta per un valore di 14 milioni e 868mila euro. Avviati i riscontri non sarebbero poi risultati effettuati gli interventi. O meglio sarebbe emersa la dichiarazione di dati anche catastali non corrispondenti a immobili oggetto di ristrutturazione. Avviati i riscontri non sarebbero poi risultati effettuati gli interventi. O meglio sarebbe emersa la dichiarazione di dati anche catastali non corrispondenti a immobili oggetto di ristrutturazione. Completata questa prima operazione Poste Italiane avrebbe ceduto l’inesistente credito di imposta e gli indagati si sarebbero messi in tasca un bel gruzzoletto pari all’importo del credito di imposta decurtato dall’aggio trattenuto dal concessionario.

Soldi confluiti sui propri correnti, secondo l’iniziale ipotesi accusatoria, almeno in parte impiegati o dirottati in attività finanziarie, economiche, imprenditoriali. Di fatto speculative grazie alla creazione di società fantasma. Da qui l’accusa di autoriciclaggio contestata agli indagati difesi, tra gli altri, dagli avvocati Francesco Fasano, Dario Paiano, Simone Viva, Antonio Palumbo, Giuseppe Presicce, Mauro Margarito, Luca Laterza, Giacinto Mastroleo, Anna Inguscio, Luigi Chiffi, Stefano Palma e Giancarlo Zompì. Nelle prossime 48 ore un gip dovrà convalidare il sequestro dei crediti di imposta disposto dalla Procura.

Sulle truffe con il 110% qualcosa si sta muovendo a livello nazionale. In particolare a tutela dei contribuenti: soprattutto di quelli ingannati da imprese e società senza scrupoli che hanno approfittato degli incentivi del governo per accaparrarsi crediti non dovuti. Per i cittadini truffati oltre all’inganno, c’era anche la beffa. E finivano nel mirino dell’Agenzia delle Entrate, la quale, dopo avere appurato che i crediti per il bonus erano stati erogati a vuoto, ne pretendeva la restituzione, insieme a una multa salata. In Friuli Venezia Giulia, ad esempio, grazie all’azione di associazioni come Consumatori Attivi e Consumerismo No Profit le cose stanno cambiando. La battaglia per la tutela dei truffati ha portato a un’apertura ed è contenuta nella circolare 33 dell’Agenzia delle Entrate. Alle vittime di queste truffe, si dice nel documento, sarà concessa una sorta di grazia se denunciano subito l’imbroglio.

E dopo l’insediamento del nuovo Governo, il bonus per ristrutturazioni è stati duramente contestato dalla della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni che, in linea con la posizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, aveva utilizzato parole dure contro il superbonus al 110 per cento che ha gravato per “60 miliardi di euro sulle casse di stato con un buco di 38 miliardi rispetto alle previsioni”.