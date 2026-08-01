Finto incidente e falso carabiniere: ennesima truffa a un’anziana, via contanti e oro per 10mila euro

Lecce: Non accenna a fermarsi la piaga dei raggiri ai danni degli anziani. L’ultimo drammatico episodio si è verificato ieri a Lecce, dove una donna di quasi ottant’anni è stata ingannata da un falso militare dell’Arma. Raggiunta al telefono, la vittima è stata gettata nel panico con la notizia di un gravissimo incidente stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto il figlio.

​Il malvivente ha applicato uno schema ormai tristemente noto: ha preteso un pagamento immediato per coprire fantomatiche spese legali legate al sinistro. Nel giro di pochi minuti, un complice si è presentato direttamente alla porta dell’abitazione. La donna, spaventata e confusa, gli ha consegnato alcuni biglietti da banca e numerosi preziosi in oro, per un ammontare complessivo stimato attorno ai 10mila euro.

​Soltanto dopo la partenza del malintenzionato la signora ha capito di essere stata raggirata e ha dato l’allarme al numero d’emergenza. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia locale, al lavoro in queste ore per esaminare i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona e risalire ai responsabili.