Finto incidente e falso carabiniere: ennesima truffa a un’anziana, via contanti e oro per 10mila euro

Lecce: Non accenna a fermarsi la piaga dei raggiri ai danni degli anziani. L’ultimo drammatico episodio si è verificato ieri a Lecce, dove una donna di quasi ottant’anni è stata ingannata da un falso militare dell’Arma. Raggiunta al telefono, la vittima è stata gettata nel panico con la notizia di un gravissimo incidente stradale in cui sarebbe rimasto coinvolto il figlio.
Il malvivente ha applicato uno schema ormai tristemente noto: ha preteso un pagamento immediato per coprire fantomatiche spese legali legate al sinistro. Nel giro di pochi minuti, un complice si è presentato direttamente alla porta dell’abitazione. La donna, spaventata e confusa, gli ha consegnato alcuni biglietti da banca e numerosi preziosi in oro, per un ammontare complessivo stimato attorno ai 10mila euro.
Soltanto dopo la partenza del malintenzionato la signora ha capito di essere stata raggirata e ha dato l’allarme al numero d’emergenza. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia locale, al lavoro in queste ore per esaminare i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona e risalire ai responsabili.
- AttualitàConcorso per il reclutamento di 626 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri
- AttualitàQuarant’anni di Festa della Municeddha, Cannole celebra la sua anima: la sagra che ha conquistato il Salento e guarda all’Europa
- CronacaArrestato dalla Polizia nel Salento un 28enne ricercato in ambito internazionale
- CronacaAlla vista della Polizia, tenta di fuggire e di liberarsi della droga, denunciato un 27enne
- CronacaCommenti diffamatori dopo il furto subìto in casa: Poli denuncia 77 haters e chiede 500mila euro di danni
- AttualitàCarmiano conferisce la cittadinanza onoraria al professor Raffaele Pulli, luminare della chirurgia vascolare