Natale con i tuoi, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania al Museo

PUGLIA – Molta cultura nel menu natalizio e di inizio 2023 proposto dalla Direzione Regionale Musei Puglia.

Per andare incontro al maggior tempo a disposizione dei pugliesi e intercettare, altresì, i flussi turistici che si prevedono in arrivo, la Direzione ha stilato un calendario di aperture straordinarie dei Castelli, Musei e Parchi archeologici che saranno eccezionalmente visitabili anche nei giorni “rossi”, tranne il giorno di Natale, tradizionale giornata di riposo anche per i musei.

A ridosso delle più importanti festività sarà inoltre eliminata o posticipata la chiusura settimanale del lunedì.

Nella tabella l’elenco dei musei aperti nei giorni 26 dicembre, 1, 2 e 6 gennaio.

«Ancora una volta, grazie alla collaborazione di tutto il personale che ringrazio sentitamente, abbiamo raggiunto un importante obiettivo – commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri: ampliare il più possibile orari e giorni di apertura dei nostri siti anche nei giorni festivi, per offrire maggiori opportunità a residenti, visitatori e turisti. A tutti loro vanno i miei più sentiti auguri di un Natale all’insegna della bellezza».

