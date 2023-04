Covid, contagi in calo perché si fanno sempre meno tamponi. 171 nuovi casi in Puglia, 53 nel leccese

PUGLIA – Calano i contagi ufficialmente, ma la verità è che sempre meno pugliesi si fanno il tampone per verificare la possibilità di aver contratto il covid. La curva del contagio, dunque, va sempre più giù e ci si vaccina anche di meno. Gli esperti intanto si preparano a monitorare la sottovariante kraken, che ancora non è stata intercettata in Italia. A Lecce, nella Terapia Intensiva Covid del DEA ci sono 6 pazienti su 8 posti disponibili,

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 2.708 (ieri 5.867) test eseguiti e 171 (ieri 499) casi: l’indice dei positivi scende al 6,31% rispetto all’’8,51% di ieri. Media ultimi due giorni 7,41% (precedente 9,54%). Non si registrano decessi rispetto ai 2 di ieri. Con 53 nuovi casi (ieri 131) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 55 casi). Complessivamente i ricoverati salgono da 260 a 262 (+2), mentre gli attualmente positivi scendono da 17.573 a 17.481 (-92). Dei 262 ricoverati, 245 (ieri 243, +2) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 17, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 55

Provincia di Bat: 14

Provincia di Brindisi: 20

Provincia di Foggia: 12

Provincia di Lecce: 53

Provincia di Taranto: 16

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 0