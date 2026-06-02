La ricetta del giorno: “Muffin salati pomodorini e mortadella”

Dei buonissimi muffin salati con mortadella, pomodorini e formaggio spalmabile. Sono ottimi come aperitivo o come antipasto per un cena/pranzo.
Facilissimi da preparare ed in 20 min di cottura sono pronti per essere mangiati!
Ecco gli ingredienti per prepararli..
INGREDIENTI:
– 3 uova
– q.b. sale, pepe e olio
– 3 cucchiaini di parmigiano
– 200 ml di latte
– 250 g di farina
– 1 bustina di lievito per torte salate
– 80 g di mortadella a cubetti
– 10 pomodorini
– q.b. semi di sesamo
PROCEDIMENTO:
Prendete una ciotola, aprite le uova ed iniziate a montarle con un po’ di sale, pepe ed il parmigiano. Aggiungete il formaggio spalmabile, continuando ad amalgamare.
Continuate aggiungendo il latte.
Ora dovrete aggiungere la farina ed il lievito; poco per volta, evitando la formazione di grumi.
Per ultimo la mortadella e i pomodorini.
Versate l’impasto nella teglia per muffin ed infornate a 180°c per 20 min.