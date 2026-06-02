L’almanacco di oggi 2 giugno

Il Santo del giorno: Sant’Erasmo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Meju niuru pane ca niura fame. Significato: Molto meglio il pane nero della fame nera.
– Sono nati in questi giorni
1491 Enrico VIII
1740 Marchese de Sade
1857 Edward Elgar
1941 Charlie Watts
– Proverbio
Il governo che arricchisce, sempre ai sudditi gradisce
– Accadde oggi
1946 con il referendum istituzionale l’Italia abolisce la monarchia in favore della repubblica
1953 Elisabetta II viene incoronata regina d’Inghilterra
1978 muore lo storico presidente del Real Madrid: Santiago Bernabeu
– Scoperte
1928 Jacob Schick brevetta il rasoio elettrico