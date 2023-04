Covid, la nuova sottovariante che non teme i vaccini e fa ammalare anche chi si è immunizzato. 430 nuovi casi in Puglia, 106 nel leccese

PUGLIA – Le sottovarianti del SARS-Cov-2 avanzano con l’avanzare dell’inverno: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene la nuova sottovariante, la Omicron XBB.1.5, una delle più infettive. Un soggetto infettato da questa nuova mutazione del virus sarebbe in grado di infettare almeno altre 15 persone. Inoltre la sottovariante XBB.1.5 ha un altissimo potenziale immunoevasivo, cioè è in grado di evadere gli anticorpi prodotti da guarigione o vaccino.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 4.586 (ieri 7.792) test eseguiti e 430 (ieri 1.136) casi: l’indice dei positivi scende al 9,38% rispetto al 14,58% di ieri. Media ultimi due giorni 11,98% (precedente 13,94%).

Si registra 1 decesso rispetto ai 4 di ieri.

Con 106 nuovi casi (ieri 303) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 139 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 274 a 269 (-5), mentre gli attualmente positivi salgono da 18.767 a 18.843 (+76).

Dei 260 ricoverati, 253 (ieri 258, -5) sono in area non critica, mentre 16 (ieri 16, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 139

Provincia di Bat: 36

Provincia di Brindisi: 45

Provincia di Foggia: 50

Provincia di Lecce: 106

Provincia di Taranto: 52

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 0