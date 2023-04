Covid, mascherine obbligatorie fino al 30 aprile in strutture sanitarie e socio-sanitarie, compresi gli ambulatori e gli studi medici. 1.615 nuovi casi in Puglia, 411 nel leccese

PUGLIA – L’allarme dell’OMS ha spinto il governo a prorogare l’obbligo di mascherina fino al 30 aprile 2023 nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, compresi gli ambulatori e gli studi medici. In Italia la situazione è sotto controllo, ma in Cina la situazione peggiora.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.848 (ieri 9.720) test eseguiti e 1.615 (ieri 1.541) casi:?l’indice dei positivi sale al 20,58% rispetto al 15,85% di ieri. Media ultimi due giorni 18,21%(precedente 18,45%).

Si registrano 3 decessi rispetto agli 8 di ieri.

Con 411 nuovi casi (ieri 357) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 493 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 283 a 282 (-1), mentre gli attualmente positivi salgono da 18.270 a 18.693 (+423).

Dei 282 ricoverati, 264 (ieri 266, -2) sono in area non critica, mentre 18 (ieri 17, +1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 493

Provincia di Bat: 95

Provincia di Brindisi: 173

Provincia di Foggia: 202

Provincia di Lecce: 411

Provincia di Taranto: 217

Residenti fuori regione: 18

Provincia in definizione: 6