Covid, nella terapia intensiva del DEA ancora 6 anziani con malattie pregresse: il virus arretra. 1.014 nuovi casi in Puglia, 236 nel leccese

PUGLIA – Sono ancora 6 i pazienti salentini ricoverati con il covid nel reparto di Anestesia e Rianimazione del DEA. Si tratta di anziani residenti nel Salento affetti da malattie pregresse. Quindi nella Rianimazione Covid leccese sono occupati 6 posti su 8 disponibili, mentre nella terapia intensiva non Covid del Fazzi i posti occupati sono 14. La situazione resta sotto controllo nonostante le nuove sottovarianti in circolazione a livello mondiale.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 9.414 (ieri 2.708) test eseguiti e 1.014 (ieri 171) casi: l’indice dei positivi sale al 10,77% rispetto al 6,31% di ieri. Media ultimi due giorni 8,54%.

Si registrano 10 decessi rispetto a 0 di ieri.

Con 236 nuovi casi (ieri 53) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 382 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 262 a 267 (+5), mentre gli attualmente positivi scendono da 17.481 a 16.968 (-513).

Dei 267 ricoverati, 252 (ieri 245, +7) sono in area non critica, mentre 15 (ieri 17, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 382

Provincia di Bat: 63

Provincia di Brindisi: 81

Provincia di Foggia: 107

Provincia di Lecce: 236

Provincia di Taranto: 137

Residenti fuori regione: 7

Provincia in definizione: 1