Covid, nuovo studio sui vaccini: non hanno causato aumenti di eventi avversi. 583 nuovi casi in Puglia, 133 nel leccese

PUGLIA – Mentre si attende l’arrivo della sottovariante Kraken, continuano gli studi e i monitoraggi sugli effetti dei vaccini. La novità è che i vaccini anti-Covid non hanno causato un aumento del rischio di eventi avversi come infarti, ictus, arresti cardiaci, miocarditi, pericarditi e trombosi venose profonde: è la sintesi di uno studio pubblicato sulla rivista Vaccines, coordinato da Lamberto Manzoli dell’Università di Bologna. Intanto, in Puglia, la curva del contagio continua a calare.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.206 (ieri 9.414) test eseguiti e 583 (ieri 1.014) casi: l’indice dei positivi scende all’8,09% rispetto al 10,77% di ieri. Media ultimi due giorni 9,43% (precedente 8,54%).

Si registrano 2 decessi rispetto ai 10 di ieri.

Con 133 nuovi casi (ieri 236) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 183 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 267 a 252 (-15), mentre gli attualmente positivi scendono da 16.968 a 16.722 (-246).

Dei 252 ricoverati, 240 (ieri 252, -12) sono in area non critica, mentre 12 (ieri 15, -3) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 183

Provincia di Bat: 44

Provincia di Brindisi: 69

Provincia di Foggia: 67

Provincia di Lecce: 133

Provincia di Taranto: 83

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: -1