“Palpiti popolari. Radici sacre e Fuochi profani”, domani l’accensione della Fòcara di Novoli

NOVOLI (Lecce) – Si terrà domani lunedì 16 gennaio, alle ore 20.30, in Piazza Tito Schipa (ingresso libero e gratuito) la spettacolare accensione della Fòcara 2023.

Attesi a Novoli migliaia di visitatori per l’appuntamento di punta dell’inverno pugliese, che torna in grande stile dopo due anni di accensione senza pubblico a causa delle restrizioni legate all’emergenza pandemica. L’evento di accensione rientra nell’ambito del ricco programma delle festività in onore del Patrono Sant’Antonio Abate dal titolo “Palpiti popolari. Radici sacre e Fuochi profani”, promosso dal Comune di Novoli, con il patrocinio del Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni del Nord Salento, Rete delle Città Marciane, Comune di San Marco in Lamis, Comune di Castellana Grotte, e affidato al Coordinatore generale e organizzativo Alessandro Maria Polito e all’ Associazione Icon Radio Visual Group aps. 18 metri di altezza, 18 di diametro, due livelli e circa 25.000 fascine di tralci di vite (sarmente) recuperate dalla rimonda dei vigneti, sono i numeri della Fòcara 2023, che, nonostante le misure ridimensionate rispetto ad anni fa (per questioni di sicurezza, da cui anche la necessità di posizionare la Fòcara ad almeno 50 metri dalle abitazioni, e quindi non più centralmente rispetto alla piazza), mantiene il suo record e si conferma la pira più grande del bacino del Mediterraneo.

A lavorare alla Fòcara circa 25 volontari, coordinati dai costruttori Renato De Luca e Claudio De Blasi. Tutta la fase organizzativa legata alla costruzione del falò è invece affidata al Comitato Festa Sant’Antonio Abate, presieduto da Tony Villani.

Quest’anno, alla base della Fòcara, verranno poste delle foto, dalle dimensioni di 50×70 cm, in cui sono ritratte alcune pire realizzate e accese a Novoli nel periodo compreso fra i primi anni del ‘900 e i giorni nostri.

L’accensione sarà accompagnata da uno spettacolo piromusicale, affidato alla ditta Pirotecnica Moderna di Giovanni Padovano di Genzano di Lucania (PZ).

Sarà invece preceduta dallo spettacolo Taiko (regia e cura di Paolo De Falco), un suggestivo viaggio nel mondo degli antichi tamburi giapponesi taiko, utilizzati in passato nelle pratiche di rituali di sciamanesimo. Come afferma Mogi Hitoshi, “Il taiko ha un’importanza che va molto al di là della sua natura di strumento a percussione. Infatti, per il materiale stesso con cui è costruito, il legno, partecipa alla sacralità dell’albero da cui deriva e la sua voce potente e simile al tuono è in grado di giungere fin sopra le nuvole, alla dimora dei Kami, le divinità.” Per la tradizione giapponese, infatti, il tamburo taiko con il suo suono è in grado di raggiungere le divinità, fungendo da intermediario fra uomini e dei. La musica elettronica, che introdurrà l’esibizione e che è stata composta appositamente per l’evento, è del Maestro Cesare Saldicco. Compositore, artista multimediale e sound designer, si diploma in Pianoforte nel 1999, in Musica Elettronica nel 2004, nel 2005 vince una borsa di studio Erasmus per studiare a Göteborg alla Högskolan för Scen och Musik, nel 2007 si diploma di Composizione sempre presso il Conservatorio di Musica di Perugia e nel 2012 consegue il Diploma di alto perfezionamento in Composizione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Ha ricevuto commissioni, riconoscimenti e sovvenzioni dalle più importanti istituzioni internazionali.

Il pre-show sarà una performance di grande impatto scenico, in grado di coinvolgere il numeroso pubblico e di accompagnarlo verso il momento clou dell’accensione della Fòcara.

Subito dopo l’accensione proseguiranno gli appuntamenti della sezione “Suoni” (curata da Giancarlo Bruno, Giuliano Mollese e Alessandro Maria Polito) del fitto programma di Palpiti popolari. Radici sacre e Fuochi profani”, con Sud Sound System & Bag A Riddim Band feat. Cesare Dell’Anna & Antonio Castrignanò.

Gli artisti, per la prima volta saliranno insieme sul palco in Piazza Tito Schipa, con uno spettacolo musicale inedito, studiato e realizzato in esclusiva per l’evento: il raggae nostrano, la tromba di Cesare Dell’Anna e il tamburello di Antonio Castrignanò faranno ballare il pubblico in una danza frenetica ai piedi del falò più imponente del Mediterraneo. Aprono il concerto Steppo feat. Symon23, Ade, La Malasorte, Zeboh, Gaiser & Simongs.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Telenorba, TgNorba 24, Telerama e AntennaSud.

La giornata del 16, che vede nell’accensione della Fòcara il suo momento clou, è scandita, sin dalle prime luci della mattina da momenti religiosi e appuntamenti civili. Oltre alle messe quotidiane (ore 7.30; 8.30; 9.30; 10.30; 11.30), alle ore 15:30 in Chiesa S. Antonio Abate, si terrà il tradizionale rito di benedizione degli animali presso il sagrato della parrocchia. Alle ore 16.00 dalla Chiesa S. Antonio Abate partirà la solenne processione per le vie cittadine e alle ore 18.00, sempre nella Chiesa S. Antonio Abate, sarà il momento della Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco Don Luigi Lezzi, con benedizione del pane di S. Antonio, che sarà distribuito durante la festa.

Alle ore 10.30 35 voci bianche della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Novoli (Progetto “Coro Diapason” – prof.ssa Simonetta Miglietta Sozzo) si esibiranno in in P.zza Tito Schipa. Alle ore 15 nell’Ostello Novello di P.zza Regina Margherita sarà il momento de IL SACRO & IL PECCATO (DI GOLA): la storia di tanti dolci pugliesi nasce nei conventi pugliesi ove devozione, cura, sapienza artigianale hanno creato iconici peccati di sublime golosità, ai quali ci si concede volentieri, con più di qualche indulgenza. In compagnia di: Annamaria De Luca, Sommelier Arrigo Guerrieri, Agronomo e imprenditore (ass. “Fucina sociale”), Massimo Vaglio, Scrittore e gastronomo. Alle ore 18.00, presso il Palazzo Baronale di P.zza Regina Margherita, Dj SET LUIGI ZAPPA VINTAGE ART MARKET ed esposizione di opere d’arte contemporanea. A cura di Manuela Bonetti e Luisa Carlà Carmelo Leone – Contemporary Artist Massimo Pasca – South Italy Painter Fresh Rucola – 3d Scan Artist.