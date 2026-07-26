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Inaugurato il Giardino di via XX Settembre, intitolato ad Antonio Vaglio

Riqualificata l’area del “primo nucleo”, 100 posti auto e un murales sulla storia di Nardò

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